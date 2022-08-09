國家通訊傳播委員會（NCC）於今年6月底公布《數位中介服務法（原數位通訊傳播服務法）》草案，為打擊不實資訊、假新聞及預防假帳號帶動網路輿論風向，預計列管各大社群平台如：Facebook、LINE、Dcard、Google、PTT、YouTube等所有平台業者，未來主管機關若有認定為不實且違法訊息，可以要求業者對特定訊息加註警告標示或要求下架，業者若是未配合主管機關要求的風險評估及稽核作業，情節最重將被斷網，最高將可重罰新台幣一千萬元。

近年網路社群影響力大增，在資訊流通便利的情況下，許多不實資訊、假消息都能透過社群平台上傳播和造謠，現今確實造成網路風向容易被帶動的可能性，且大多自媒體平台的帳號註冊都相當容易，僅須電子郵件驗證就能通過，也不強制驗證使用者身份，讓有心人士可以註冊大量假帳號來散播訊息，對於新聞的真實性、網路霸凌都有高度的影響力，甚至可以帶動輿論的方向，嚴重程度將會影響多數民眾的思想判斷。

迄今為止，世界各國對於「假新聞」的管控都相當薄弱，因為問題不在於假新聞，而是為何假新聞可以流通的如此快速？雖然NCC納管網路平台的出發點是為了降低不實資訊的流通，但也同時限縮了人民的發言權，且草案的內容對於違法訊息的判斷皆以主管機關的主觀認定為主，任何發言都有可能被列為不實資訊或假帳號，若是主管機關的認定有誤，該如何讓使用者即時提出救濟？還有什麼言論自由？

其實錯誤資訊傳播的主要原因相當複雜，除了網路平台的控管之外，還牽涉到人為散布的心理因素及利益考量，且每天在社群流通的訊息量相當龐大，要納管網路平台之前，除了要先瞭解不實資訊散播的根本原因，還必須考量控管的規範和成本問題，同時還必須保障人民的言論自由。（作者為《卓越雜誌》總監）

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