美國晶片法案的新聞都被裴洛西事件吃掉了。然而，這也是影響深遠的事件。

在晶片戰場上，美國的補貼計劃是拿自己的短處與中國的長處較量，時間一拉長，對美方的負面效應就會浮現。

先拉一拉時間線：

6月15日，傳出美日合作，最快於2025年在日本境內設立一座2奈米晶圓廠。

7月4日，傳台積電無懼半導體供過於求的前景，原訂今明兩年擴廠11座的計劃不變，地點包含美國、日本、大陸南京與台灣。

7月25日，傳出半導體研調機構Tech Insights從比特幣挖礦機中發現中芯7奈米產品。

7月25日，台聯發科與英特爾宣佈建立策略合作夥伴關係，由英特爾代工製造16奈米晶片。

7月27日，美國晶片法案(CHIP+)過關，內含毒丸條款，禁止接受補助的廠商在中國設廠。

以上消息顯示，在成熟製程上的卡位才是重點，先進製程則受到過度關注，但在經營層面，兩者有直接的邏輯關係。

結論直接說在前面：美國通過晶片法案，該放鞭炮的是中國。

成熟製程才是主戰場

台積電在海外大舉擴廠，除美國外，其餘主要都是成熟製程廠，包含南京廠在內。這件事發生在去年4月。從今天看來，這家龍頭廠顯然早在去年初就發現大陸半導體在攻成熟製程，而台媒與外媒直到現在才注意到該現象，去年初幾乎所有人都將焦點放在先進製程。

《華爾街日報》近日評估，中國預計在2024年以前將有31座晶圓廠投入量產，比台灣地區(19座)與美國(12座)都多。然而，受限於設備、材料遭「卡脖子」，因此大陸晶圓廠勢必主攻成熟製程。

這意味著成熟製程產品將在未來幾年大量湧出，如無意外，價格必跌，非陸製的成熟製程廠也將遭到擠壓，被稀釋全球份額。去年，當中外都在討論先進製程，並將其視為中美博奕的關鍵領域時，很少人注意到成熟製程才是決勝戰場。

談半導體技術發展，不能拋棄經營面來看，這是一個資本密集產業，如果錢賺得不夠支持研發，再多的補貼都是事倍功半。

全球先進製程有9成掌握在台積電手裡，然而卻只佔其營收的50%，換言之，半家台積電以及所有其他競爭者的主要營收來都自成熟製程，而若成熟製程被中國大陸所取代，連台積電都只剩下半條命，遑論其他廠商。

這就是為何中芯7奈米造成了如此大的震撼，因為若在設備與材料都受限的狀況下，中國還能搶佔先進製程市場，那麼其他廠商的獲利空間就更小了。不論中芯7奈米產品穩定度如何，它都不僅止於象徵意義。

這樣就能理解，為何台積電在南京與日本熊本，都意在擴大成熟製程產能，因為第一品牌往往是最先感受到寒意的。

從產品面來看，先進製程只集中在極少數應用領域，手機、計算機裡的CPU、GPU需要先進製程，其餘包含車用電子、一般電子設備、國防工業用電子、太空電子，都不需要先進製程。

在晶片短缺恐慌一年半以後，通膨帶來消費緊縮，晶片供過於求的預警已嗡嗡作響；加上中國有望在成熟製程上快速搶市，業界評估最快2023年上半年成熟製程就會出現供應過剩的現象，需求能維持不墜的就是車用市場與數據中心，而前者只需要成熟製程。

供應過剩的預期，使得半導體行業的資本支出被迫縮減，但仍不影響成熟製程擴廠，原因在於明年此戰場恐上演卡位戰，產能必須有擴張空間。

重點是，面臨萎縮的是手機、電腦等次必要性電子消費品，其實也就是先進製程的生意，因此台積電、三星、英特爾必須更加重視成熟製程營收的穩定，但客戶爭奪戰已然開打。

台聯發科與英特爾宣佈建立策略合作夥伴關係，主要是成熟製程的生意，這意味著英特爾已經在搶成熟製程的客戶，意欲將台積電與三星擠壓到先進製程的小屋裡。

簡言之，趨勢指向中國在成熟製程產品的自主，境外大廠盈利空間縮減，本該是在中國設廠以維持在地供應能力時，美晶片法案通過，並塞入毒丸條款。

有毒的補貼

如果美國只專注於對中國進行技術封鎖，這場半導體博奕中方很難速勝。但美方想發起補貼戰，形同露出破口給中方長驅直入，因為美國從來不擅長補貼戰，而且歷史經驗告訴我們，美國產業是愈補愈大洞。

現在美日合作強攻2奈米，說來諷刺，35年前在半導體領域展開決戰的就是這兩個國家，現在倒是如膠似漆了。

1987年，為了因應來自日本的半導體競爭挑戰，美國政府與14家美國半導體製造商建立了合作夥伴關係，以名為Sematech的計劃得到了五年內總計5億美元的公共補貼的支持。根據當時美媒報導，Sematech組織是美國工業政策中前所未有的實驗。

Sematech是否打敗日本的關鍵，在美國至今備受爭議。

這場戰役，日本由於市場決策錯誤而大敗，而美國的成功在於，一方面抄日本作業，整合業界搞集體主義合力抗敵；另一方面，在政治上對日本極限施壓，強迫其開放市場，徵收高額進口關稅，禁止日方收購美國企業。在美方的多面強攻下，才分出勝負。

簡單說，在A戰場沒有贏面的美國，創造了B戰場並取得勝利，從而讓美國半導體業復甦。然而，美國打瘸了日本，A戰場的生意卻拱手讓給了韓國，這才是壓垮日本半導體業的最後一根稻草。

在度過危機後，Sematech很快便起了內訌，這個「聯軍組織」被控遭英特爾控制，製程技術的走向被引導至有利於英特爾的方向，嚴重影響其他業者的發展。

Sematech能發揮成效，在於由熟悉市場的業界主導，而非政府，這也符合美國的商業文化。可是企業之間爾虞我詐的問題，在外部危機消失後迅速惡化，致使政府補貼遭到濫用。

Sematech是大型晶片製造商的「獨家鄉村俱樂部」，多年後美國業界如此評論Sematech，並毫不諱言地說：美國浪費了錢……Sematech花費5億美元的政府資金，但對該行業的貢獻為零……免費的政府資金導致了可怕的低效支出。

而現在的晶片法案的補貼超過Sematech100倍。

對許多美國業者而言，政府補貼有毒，在大者恆大的定律下，政府補貼只是圖利大咖，抑制小咖的不當介入。

回到今天。晶片法案一通過，英特爾便宣稱全速推進在俄亥俄州200億美元的投資。美國眾議院除了四名俄亥俄州議員外，所有議員都投票決定向俄州半導體製造商提供數十億美元的補貼。

英特爾又來了，這家企業總是補貼大贏家。而這次明顯感受到被抑制的，除了美商AMD、高通、輝達之外，還包含了非美國業者台積電與三星，這些都是大廠。Sematech舊事重演，充分說明美國不擅長打補貼戰。

台積電與三星想搶補貼，還得靠遊說公司收買議員，但英特爾作為本土大廠，早與民代形成利益結構；想搶預算，台積電與三星怎麼是對手？

所謂「強龍不壓地頭蛇」，地頭蛇是「一毒」，禁止在中國設廠的毒丸條款則是「二毒」。

一再吞毒，對資本密集又有景氣循環風險的晶片大廠而言，非死即傷。因此，台灣有專家評估，台積電有可能放棄爭取補貼。但放棄補貼，在美國還養得起先進製程廠嗎？

這麼說吧，大型晶片業者必須放眼全球市場才能生存，但「晶片法案」要求廠商只能做「半球市場」，這補貼是否未免太毒呢？就算是英特爾，恐怕也吞不下毒丸。

關鍵就在於，禁止在中國設廠是否包含成熟製程廠？

是否禁止成熟製程在中國設廠或擴廠，最關注該問題的恰好就是美商英特爾。目前的消息顯示，未來十年，拿美國晶片補貼的廠商不得於大陸開展28奈米以下的製造業務。

成熟製程，在台灣、大陸與韓國製造，成本都比其他地方便宜，因此禁止在大陸設成熟製程廠的最大受害者，便是英特爾。這就是為何英特爾與美國半導體產業協會(SIA)目前正在積極遊說國會，反對這顆「太大粒的毒丸」。

中國的因應

別誤會，本文不是說先進製程不重要，而主張應將思路矯正，讓成熟製程推動先進製程，讓市場概念引領技術概念。

如上述所言，中國的優勢是操作產業政策的嫻熟度，而這恰是美國最大的弱點。產業政策是這樣的，不能預期政府投資能得到100%的有效運用，有效度端視該地的經濟文化。在一個高度強調股東利益、並經常性玩弄賬面遊戲的資本主義地區，補貼效益要先打對折，因為錢怎麼用，端視企業「質量」(品德與體質)，政府很難精細監管。

此外，就算企業將補貼都用於研發，該企業內部的創新文化也至關重要。若內部缺乏創新鼓勵制度，研究經費也會高比例打水漂，而且還得考慮行業競爭下的人才流失。

簡言之，政府不是撒錢就好，還得有監管機制，以及為產業打造良好經營環境的各種政策配套，這才是成功的產業政策。而長期排斥產業政策的美國，沒有這種本事。

美國的競爭力來自於創新，創新的基礎則來自於高度的自由競爭，現在人盡皆知的那些美國跨國企業，沒有一家是靠政府補貼壯大的，包含英特爾在內，雖然它明顯是Sematech的最大受益者。

Sematech的正面教材是，以市場面決定技術面；負面教材是，缺乏有效監管。

因此，中國要實現完勝，不是只想著在技術上實現彎道超車，而是要在生意上做到足夠規模；說白了，賺了錢，什麼都好辦。

不過，中國要注意的是，過度削價競爭在晶片業有害無益，因為工廠過於昂貴，必須實現最佳利潤區間，以免耽誤了研發，這就有賴於有效監督。

美國晶片補貼絕大部分的錢掌握在商務部手裡，這個部門最重要的任務有兩個：一是決定投資哪種研發方向，二是大舉對外招商。

關於一，若由政府主導研發，便違背了歷史教訓，Sematech的主要正面效應來自業者主導，而非政府主導。

關於二，有毒丸條款在，形同對商務部的對外招商形成了阻礙，讓拿補貼的企業只做「半球生意」，無論大餅畫得多美好，必將失敗。

最後，要確保原料的供應，可以的話也應自主，比如大多掌握在日本手裡的化學原料。只要做好監管與原料供應，兩年內，就能深切感受到中國在晶片業的突飛猛進。（作者為自由撰稿人）

（本文來源觀察者網，授權中時新聞網刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※