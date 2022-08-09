因為8月2日美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)來台的因素，中國解放軍從4日起，開始不間斷的對台灣進行各項騷擾性軍事演習，期望透過不斷挑釁以及蓄意製造危機感，造成台海區域的緊張情勢升高。因此目前全球各國重要的政治人物都在呼籲，要中國自我克制以及運用和平手段解決兩岸問題，例如：美國副國務卿雪蔓(Wendy Sherman)、紐西蘭國防部長韓奈爾(Peeni Henare)、阿根廷國會參議院副議長洛薩達(Carolina Losada)等；義正嚴詞的呼籲，但是對於中國而言卻是毫無效果，反而換來宣告延長軍事演習。

這令人想到金庸武俠小說中的一套武功「七傷拳」，這套武功的特點是，若使用者的功力不足，是會造成反噬力道的內傷。而這兩三年來蔡英文總統從谷底翻身的大絕招「抗中保台」，原來其本質特性就是七傷拳，對於台灣的國家正向運作是一練七傷、七者皆傷。本來「抗中保台」是期望先傷己、再傷敵，可是目前看來只做到先傷己、未傷敵；台灣內部有使用國家資源的網軍，拿著「抗中保台」的大旗，確實的做著打擊政敵的內耗行為，而這一切都只是為了延續個人執政優勢的私慾。

其實運用收費網軍有組織的在網路上帶風向，就商業的行為而言拿錢辦事是很平常的事；但是，使用國家資源用「抗中保台」來打擊政敵，這點就是令人髮指的事情。從賴清德籲請支持蔡英文總統的網軍停止對他攻擊，到林智堅29位小編的堅實陣容，國家資源被網軍濫用，已經是鐵一般的事實。

假設使用國家資源的網軍是專注於對抗小粉紅入侵，針對假訊息阻斷、安撫被騷擾民心、傳遞台灣正向論述，那麼身為繳稅的一般民眾，應該會有機會覺得這些資源是用在刀口上；但是這些國家網軍只會在國內進行抹黑、抹紅，製造島內虛擬敵人產生國家矛盾、價值錯亂，只要是不站在總統陣線的人一律網軍出征，淨做些對國家未來團結沒有幫助事情，落實「七傷拳」一練七傷、七者皆傷的本質。

此外，對岸小粉紅因為有翻牆才能來作亂的技術需求，因此還具備駭客能力，可以對網站、播放顯示器，進行假訊息傳遞、汙衊的能力，其技術能量非常高；反觀我們的國家網軍，只有小學生不到的辱罵程度能力，只能很無腦的帶風向、積非成是，素質差異一比高下立判，長遠看來這些人對於國家的競爭力根本沒有幫助，只是製造一堆冗員來浪費國家資源。

從新華社的報導看來，中國解放軍東部戰區將繼續在台灣周邊海空域進行實戰化聯合演訓，目標為檢驗聯合火力對地打擊和遠距離空中打擊能力。也就是說在未來，切西瓜式的外太空飛彈將會持續騷擾台灣，這時我們國家的戰略思維，應該積極的做些改變調整以因應未來局勢。

其實近年來位於桃園的中科院被要求，因應太平時代要轉型走向「軍民通用」的技術開發，現在面對中國的飛彈騷擾走向警戒時代，應該積極地與美國進行武器產業技術合作，進行「產業保台」的實際作為，讓台灣建立太空飛彈的實際攔截能力，而不是先傷己、未傷敵的「抗中保台」空喊口號。（作者為民眾黨新竹縣黨部竹北區主任）

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