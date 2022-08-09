林智堅論文抄襲案延燒多日，台大終於認定余正煌的論文並無抄襲情形，而是林智堅抄襲余生的碩士論文，且情節嚴重，將撤銷林智堅的台大碩士學位。

事情就了結麼嗎？林智堅就這樣摸摸鼻子走人、退出年底選舉？即使他想，他的主子也不一定答應，因為這丟的不是林志堅一個人的臉，而是會引起｢一屍好幾命｣、丟綠營上下所有人的臉，林智堅選不了，其他綠營參選人都將受影響。

綠營以為裴洛西來可以挽救林智堅的選情，把｢論文門｣、｢球場門｣給壓下來。但裴洛西走了，誰沒穿褲子仍然顯露出來。這真的該給台大鼓鼓掌，保住了台大的聲譽、也保住了學術良心，沒有向權勢低頭，但接著是否會遭到1450鋪天蓋地的攻擊就不得而知了，至少台民的心目中，台大是靠得住的。

｢該斷不斷，反受其亂｣，蔡英文如果真要保住年底選情，現在要做的就是｢斷尾求生｣，再拗下去可能連｢黨本｣都要賠進去。

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