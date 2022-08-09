美國國會通過的《晶片與科學法》（Chips and Science Act）是給半導體夥伴的假糖果。何以這麼說呢？因為這部法案的主旨違反了美國自由貿易精神，對特定産業提供補貼。補貼，本應是一顆糖果，引來半導體産業中的「小孩」紛紛來搶才對，現在卻傳出南韓「頑抗」的消息；台積電也並沒張口就吃，理由之一是這顆糖太小了呀！

台積電單一家公司今年的資本支出就超過400億美元，連續3年應超過1000億美元，美國《晶片與科學法》的補貼總金額總共才527億美元，一年內全都發給台積電可能才較有感。但是，若真這麼做，英特爾、三星、格羅方德. . . 還有好多都等著分一杯羹的半導體公司不發動二次國會山莊爆動才怪呢。

糖果太小，只是份量不足，為什麼還說它是毒藥呢？難道質量也有問題？

正是，因為它有一附加條款：拿了糖果的半導體公司十年內不能到中國大陸投資或擴充高階産能，試問，高科技公司競爭激烈，不進則退，若是只能原地踏步，也許不要十年，就已然被淘汱。這看似糖果的小小一顆，不是毒藥是什麼？至少是在大陸擁有重大投資廠商的毒藥。

美國好像不覺得它是毒藥，裴洛西一行來台19小時，傳出隨行的議員向台積電「說明」此一剛出爐還熱烘烘的法案內容。形式上就不對等啊！美國推它的法案要求台灣配合，竟然不跟台灣的政府協商，卻擺下鴻門宴，由總統、行政院長、國安會秘書長、經濟部長加上外交部長「做陪」，直接請台積電退休的董事長與現任總經理為座上賓來談。

台積電有苦說不出，一家公開上市公司，重大決策由退休人員來面對，現任龍頭劉德音豈不尷尬？雖然明眼人都知道，張忠謀是應小英總統請托，不只是為台積電，也是代表台灣出面爭取國家利益，只因蔡政府太菜，國安主管英文不溜、經濟部長産業不懂、外交部長本行不行，而總在為國防部獻策，所以只能由「民間人士」張忠謀老驥伏櫪。

考量張忠謀年齡與裴洛西相仿，也算美台另類對等啦！

面對這顆假糖果、真毒藥，在中國投資巨大的南韓三星、海力士當然比台積電抗拒還激烈－尹錫悅是否因此而拒見裴洛西，不得而知，但直到目前為止，還沒輕易就範。咦？那日本呢？難道就欣然吞下糖果嗎？

日本確實巴不得跟美國緊密合作，因為日本雖然在半導體設備、材料兩大領域仍擁有舉足輕重的地位，但是晶片製造部門卻快要看不見第一領先群的尾燈了，再不想辦法，晶片製造王者的舊日輝煌，就要成為永遠的過去了。

回想上世紀「日本第一」的年代，日本的晶片産能佔世界一半，1992年，世界十大半導體廠，日本佔6名，前3是：NEC、Toshiba、Hitachi，美國Intel只能排第四，如今産能只佔全球6%，前十大只剩一家鎧俠（Kioxia），排在全球前10之外。

這隻「舊時王謝堂前燕」是如何「飛入尋常百姓家」的呢？答案是被發明晶片的美國打趴的，而當時美國又扶植了南韓來替代日本，這個戰略很成功，簡直就是列寧「統一戰線思想」的超完美實現－「聯合次要敵人，打擊主要敵人」。

所以南韓也不必慨嘆，出來混，總是要還的，當年老美拉抬你的時候，就沒想到可能有這麼一天嗎？看看人家日本，如今被美國選中為2奈米晶片的合作研發夥伴，也是失落30年、不再成為美國威脅後才換來的「扈從地位」，它容易嗎？

只能佩服美國，能把統戰手法玩的這麼好，也是一絕，完全根據自己的利益，區分出主要敵人與次要敵人；如今的日本與南韓，不過是30年後角色互換罷了。

誰說只有中共才會玩統戰的？

再回到這顆假糖果。其實美國2018年在與加拿大、墨西哥重簽「北美自由貿易議」（NAFTA）為「美墨加貿易協定」（USMCA）就玩過一回了，當時糖果是美國市場，毒藥是不能跟「非市場經濟國家」簽署自由貿易協定，其實質就是逼盟友選邊站；當時就有學者預料美國可能照單複製來對付其它盟友國家，如今果然應驗。

拜登去年9月在聯大演說，公開表明美國不尋求一場新冷戰，之後的作為卻都是逼盟友選邊站，打造所謂民主與專制陣營。

咦？拜登的鼻子有沒有變長一點？

（作者為資深媒體人）