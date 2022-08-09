2017年8月29日清晨6:14日本警報聲響起，日本民眾從手機、電視接獲警報訊息「北韓發射了1枚飛彈，請大家迅速前往堅固的建築物或地下室避難」。2022年8月4日中共鎖台軍演，如按日本政府SOP作業，台灣民眾應該會接獲「中共發射了4枚飛彈，請大家迅速前往堅固的建築物或地下室避難」。遺憾，蔡政府裝睡，台灣防空警報靜悄悄，不如安倍政府上緊發條！

台灣國防部在日本發布台海飛彈危機後聲稱，飛彈無害通過，避免民眾恐慌。如果依據台灣的標準，2017年北韓飛彈試射「經過北海道上空時是500多公里，遠遠超過領空界線卡門線的100公里，總飛行距離推估達到2700公里」，日本即時發送防空警報更寬鬆，難道是窮緊張嗎？

蔡政府應該正視國安團隊的危機應變能力，不能只會激怒中共，卻對危機束手無策，裴洛西一離台，美軍雷根號轉頭落跑，等到中共軍演結束才又跑回來，美軍防衛真空72小時，靠台灣國軍跟解放軍貓捉老鼠，又置老百姓安危於險境而不自知，這豈是負責任的政府？

立法院民眾黨團今天召開「民眾國防安全因應小組」記者會，看來老百姓生命財產安全得靠自力救濟，兩個禮拜前模擬解放軍飛彈來襲擴大實施萬安演習，還曾演練「車停、人就地疏散」，該派上用場卻派不上用場，警報不響的道理何在？莫非蔡政府打定主意，怕警報聲吵醒跟著政府裝睡的台灣人！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※