台大今（9）日公布林智堅「論文門」審查結果，認定林智堅抄襲余正煌碩士論文且情節嚴重，建議撤銷林智堅碩士學位。林智堅的委任律師黃帝穎透過臉書指蘇宏達未依法迴避，致無法確保學倫會組織及處理程序之公正客觀，且學倫會審定違反《行政程序法》云云。台大這個結果與林智堅困獸之鬥都不令人意外，爭議的球，現在回到民進黨中央手上。

台大認為林智堅「論文門」是抄襲醜聞，影響校譽甚鉅。事實上，7月30日前三立新聞主播廖筱君在其自媒體專訪前小英基金會董事姚立明教授時，姚立明就篤定地表示抄襲案成立機率有七、八成，並向民進黨中央喊話「趕緊換將還來得及」。當時廖筱君聽到機率有七、八成，還一度表情錯愕。

姚立明和許多不分藍綠的教授看法並沒有不同，只是政客們能硬拗就硬拗的慣性，一切拋給政治打壓，選舉過關，頭過身就過，事過境遷地球依然可以為我旋轉。但林智堅是否清白，恐怕不能自我感覺良好，這關係到民進黨「一屍五命、六命」的選情災難，中間選民可是睜大眼睛看黨主席蔡英文怎麼處理犯了規的「小英男孩」。

蔡總統7月底在官邸召開緊急會商「換堅」事宜，要求林智堅必須拿出證據持續對外說明，隨即取消龍元宮同台參香行程，直到目前為止，未曾再與林智堅同框。林智堅拿出論文發想過程所謂的「鐵證」，以及衍生陳明通自證學術放水、作弊的醜聞，全都無法通過輿論檢驗，更別提姚立明等教授們的學術大刀。

民進黨選對會昨天公布最後一批提名人選，新竹縣周江杰、澎湖縣陳光復、連江縣李問，原本可以鬆一口氣，看來桃園市長是否陣前換將又要加班打延長賽了。

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