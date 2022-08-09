台大學倫會認定林智堅論文抄襲，決議撤銷其碩士學位，竟然還有不明事理的網路言論，亂挺智堅稱其是無辜受害者。林智堅一人學術犯錯硬拗，幾乎毀掉整個台灣高等人才教育培養，到底誰才是無辜受害者？

一堆人打著專業腔調亂幫腔，捕風捉影指台大學倫會受政治干涉，對林智堅撤銷碩士學位決議的記者會時機有政治問題。

甚至有親綠教授發文挺林智堅：「大專院校的論文審查，通常都要三至六個月才會有結果，台大的行政效率怎麼那麼好！……一堆相同顏色背景的主管排排站，台灣的學術真的有救了。」台大違反學術倫理案件處理要點規定，明文指出對於檢舉受理案件，兩個月內完成審定！何來三至六個月之說？

現在林智堅還在繼續裝無辜，擺出受害者姿態，正在完成論文即將畢業的學生才是無辜受害者，畢竟抄襲案是最壞的教育示範。

林智堅擁有雙碩士學位，居然對學術倫理的理解如此外行，學位被撤銷只是剛好而已；加上連台大畢業校友都陷入不管是非對錯的亂幫腔，等於宣告台灣學術養成墮落到如此地步，無疑是毀掉整個學術品牌，不知道林智堅還能裝多久的無辜？

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