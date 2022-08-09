看了林智堅的記者會，重點只有兩個，一個是指控台大，尤其是蘇宏達的政治色彩，企圖將學術倫理事件導向政治鬥爭；一是塑造自己多用功、多好心，但卻遭受不白之冤的「無辜者」形象，大打悲情牌。其他的，換湯不換藥，反正就是「原創」、「先寫」、「我老師都說了」、「沒有抄襲」，卻對為何會從「摘要」到「結論」都會抄得一模一樣的原因，毫不解釋。這用來欺哄偏綠而對學術倫理一無所知的選民來說，是唯一的自救途徑，但卻也是最有效的。

從林智堅記者會的態度看來，民進黨是吃了秤陀鐵了心，一定是不可能撤換林智堅的了。接下來就看桃園市的選民，接受不接受這樣一個「誠信」破產的人來當桃園市長了。

目前整個行政、司法、立法等大權都操掌在民進黨手上，民進黨一定會像當初「拔管案」一樣，施展出各式各樣的手段，企圖改變、拖延目前台大學倫會的決議，接下來的訴訟一定是沒完沒了的。

千千萬萬得注意，目前的教育部長潘文忠，就是當年「拔管案」的要角。從他面對記者的詢問時的閃躲態度看來，極可能又會故技重施了。台大能不能堅守住這一關，不但要看管中閔及繼任的校長，更要看幾十萬台大畢業校友的力量。

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