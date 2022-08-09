台大審查委員會認定林智堅論文抄襲且情節嚴重，建議撤銷碩士學位。對此，高嘉瑜9日受訪表示，政治人物、行政首長，能力比學歷更重要，誠信也是重要一環，希望黨中央運用智慧好好處理。之前高嘉瑜「1屍5命」危言聳聽，今天則改口「我智慧不足，可能黨中央會有智慧如何處理」。

民進黨立委高嘉瑜在黨內一直扮演「孤鳥」角色，尤其是她與那一位被認為渣男之間的「孽緣」與「家暴」曝光後，凸顯其不受黨內從政同志的聲援。林智堅論文門被踢爆，她老實說出「1屍5命」又大幅登上媒體版面，讓自己處境更不利，但一句「能力比學歷更重要」，雖然有替林智堅轉移焦點，但是更多人反而關注林智堅對於高學歷的追求，更甚檢討自己行政能力…

高嘉瑜表示，「我智慧不足，所以我也不知道，可能黨中央會有智慧如何處理」，她相信黨中央的處理方式。高嘉瑜應該是認為力挺小英男孩的蔡英文與黨中央要有「智慧處理」，否則民進黨將陷入朝向北北基桃竹選情「1屍5命」的命運。

至於，如果林智堅選到底導致2022民進黨選情崩盤，高嘉瑜恐怕會成為黨內檢討的罪魁禍首，誰教她「1屍5命」烏鴉嘴一語成讖！

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