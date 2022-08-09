「老師，向您報告：我馬上要關機了。」穿軍服的研究生8月3日傳來手機簡訊。頓時心情極度複雜，撇開所有課堂講的軍事研究，也不評論外交及兩岸政策，我只回覆他「必須頂上去」。對話框就此停在他傳來的「學生全力以赴」6個字。

「現狀」是動態的，是會變化的，也是可以勉力維持的。倘若演成「不可逆」（irreversible）的走向，情勢就會變為更艱難了。對於弱勢的一方，古有明訓，關鍵就在一個「熬」字。

美國眾議院議長裴洛西旋風訪台，美中台三組雙邊關係有否因而不可逆；兩岸政治分歧轉向非和平（脅迫式）解決，有否因而不可逆；海峽中線默契，有否因而不可逆；凡此皆為攸關台海和平穩定以及人民生計安全之重大形勢判斷，朝野均須儘速審慎評估。

中共此次「圍台」軍演，區域、兵力、強度均屬前所未有，對政治、經貿、交通、心理、軍事形成複合式的影響。當我們期待多層次、多面向的檢討評估漸次出爐之時，至少有國民心態、建軍優序以及兩岸溝通三項，尤其需要重新檢視。

從台灣近年來有關大陸武力犯台的民調數字，到日前中共軍演期間台灣人民表現的淡定，可以顯示民眾處變不驚的「社會韌性」，不易被對岸的「認知作戰」嚇倒；也可以解釋為自「823炮戰」之後，台灣已經64年沒有經歷戰火而對於兵凶戰危根本缺乏認識。眼見中共對台動武意圖與能力的上升，如何拿捏認知戰反制與必要的心理動員，必須儘早面對。

中共此次「圍台」軍演，是解放軍武力犯台的眾多形式之一，未必演示未來之用兵思維，然已將兩軍實力差距的事實搬上檯面。近年來國內外多有發展「不對稱戰力」之倡議，惟仍在「戰法不對稱」或是「武器不對稱」之間爭辯。此次中共之「圍而不打」，國軍仍主要依賴戰機與軍艦等重要傳統「載台」為應對主力，凸顯防空與制海飛彈按鈕啟動之難，也顯示「刺蝟」構想無法解開被堵住的海上交通線。

海峽兩岸之溝通管道斷線已逾6年，與大陸之聯繫甚至被冠以汙名；殊不知必要之溝通管道可以研判事態、降低威脅，即使發生衝突，仍可管控風險、處理危機。沒有自己掌握的兩岸溝通管道，如仰賴鍵盤媒體，是國家安全的風險；倘交給外國代勞，何能捍衛主權利益。中共對台脅迫式軍演或許遲早會發生，但如有溝通管道，則至少可有更好的早期預警。此次台海危機應已顯示，經略並維繫兩岸溝通管道，要比等到形勢所迫才開始聯繫或被請上桌，更能顧主權。

中國大陸對台採取之「不可逆」行動，早期多以掠奪我邦交國為主，近來則有多種切香腸的漸進方式，逐步改變「現狀」，造成不易回復原狀的既成事實。

解放軍飛機切入我國防空識別區（ADIZ）西南角，早已成為新常態。美國與我討論海巡合作，大陸則將「海巡06」大型船常駐福建平潭，常態性航行台灣海峽，並可藉由執法船支撐大陸所稱「台灣海峽非國際水域」之立場。

兩岸基本遵守的海峽中線默契，過往僅有重要外賓抵台訪問時，以軍機短暫試探方式表達態度。近來大陸外交部與國台辦在例行記者會，多次宣稱不存在海峽中線的立場，則在此次美國眾議院議長裴洛西不到24小時的來訪，一舉透過大規模「圍台」軍演，試圖形成另一個兩岸之間的「不可逆」。

過去曾經偶有討論的重要議題，如「中美第四公報」，大陸修改《反分裂國家法》等，此次中共軍演期間再度浮現，姑不論其真實性與可行性，亦屬「不可逆」的性質，怎可不早思預防。

（作者為淡江大學國際事務與戰略研究所副教授、中華戰略暨兵棋研究協會理事長）