大陸解放軍對台軍演日復一日地進行，不僅沒有鳴金收兵的意思，更隨時可能「一聲令下」轉化為攻台行動。兩岸關係真的沒救了嗎？狄更斯的名言「這是最壞的時代，也是最好的時代」，此刻正可啟發民進黨政府與台灣民眾。

蔡英文總統在中共軍演首日的視訊講話中，再次提出尋求兩岸建設性對話的訴求，無獨有偶，駐美代表蕭美琴也在接受美媒專訪時重申，蔡總統打算通過對話解決兩岸的政治分歧。然而，外交部長吳釗燮9日召開國際記者會發表措詞強硬的聲明，與其說打翻了蔡、蕭二人尋求兩岸緩和緊張的善意，不如說將民進黨「抗中到底」的決心表露無遺。

吳釗燮在「我國針對中國軍事挑釁的回應」記者會的表態，向北京及國際社會傳遞出兩個政治訊號：第一，中華民國政府的兩岸定位就是一邊一國、一中一台、互不隸屬。換言之，蔡政府以憲法和《兩岸人民關係條例》處理與大陸關係的承諾已經不復存在。第二，維護台海中線的意義儼然上升到國際秩序、國際規則的層面。換言之，台灣將尋求國際社會支持，以多邊主義方式共同抵抗大陸在台海的軍事行為。

很明顯，蔡總統、蕭美琴的態度是「不排斥兩岸對話」，吳釗燮的態度則是「拒絕兩岸對話」，此舉當然可以理解為民進黨對內要鞏固基本盤，但無異於火上澆油，很容易令陸方產生蔡政府有意繼續追求台獨的判斷，進而繼續投入更多海空兵力圍封台灣四周，對蔡政府只會更硬更狠。如此一來，即便美方會有後續反制，只會讓台海離戰爭更近一步，最終受苦的還是台灣老百姓。

無論是大陸輿論還是國際媒體都認為，此次中共軍演意義非同尋常，假如台灣自2022年8月起進入「圍而不打、以武逼談、以武促統」的模式，那麼之後會不會出現能源危機？會不會出現糧食危機？會不會觸發全球晶片供應鏈雪崩？民心穩定得了一時，卻穩定不了一世，一旦圍封台灣航路的經濟民生效應持續顯現，蔡政府就有可能被貼上「綁匪」標籤，執政正當性沒有了，屆時再怎麼喊抗中也是徒勞。

兩岸要溝通對話，也要和平共存，這絕對是台灣社會的主流民意，分歧無非在於雙方對話是否需要前提。近日不少有識之士都提出召開國是會議、凝聚朝野共識、共同面對大陸的主張，應是可行的途徑。民進黨再怎麼否認九二共識，也必須承認自己是中華民國憲政體制下的執政黨，有義務回歸憲法與《兩岸人民關係條例》處理台海政治分歧，而這也和目前主要在野黨的兩岸主張相通。

對裴洛西訪台與大陸軍演，藍綠白在許多表態上已經一致，這其實是個不錯的開始。在中華民國憲政體制下，兩岸關係是台灣地區與大陸地區的關係，此乃真正需要珍惜和維護的台海現狀。民進黨政府應該傾聽人民的呼聲，透過國是會議凝聚對目前台海現狀的共識，派遣特使與北京溝通，這是兩岸緩和緊張、恢復溝通的唯一解方。

（作者為智庫研究員）