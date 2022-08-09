台大9日上午舉行記者會說明，經學術倫理審定委員會審查結果，認定林智堅抄襲余正煌的碩士論文，且情節嚴重，建議撤銷林智堅的碩士學位。這是一個明智果斷、無畏政治壓力，且證據充分、公允平正的判定，不僅樹立了大學的典範、維護了學術的尊嚴，更展現出台大自傅斯年校長以來的學術風骨，值得為台大叫好喝彩。至於此項判定對林智堅的桃園選情可能造成的負面衝擊，是否真會「一屍五命」？後續民進黨會如何因應，仍有待觀察。

林智堅的論文門問題，社會上嘈嚷了1個多月，各方議論紛紜，各持異見，但兩本幾乎大部分完全相同的論文擺在眼前，必然其中有一本是抄襲的事實，是各種異論所不可能迴避的，即便是為林智堅護航的人，也不得不正視於此，問題的關鍵，其實只在「誰抄了誰」而已。以台大尊崇的大學地位而言，在短短半年之間，竟通過了兩本如此相似的論文，無論如何都足以造成對台大聲譽的莫大損傷，身為台灣最高學府，又在世界排名能擠進「百大」的台大而言，當然是樁「醜聞」，也當然必須擺脫除了學術立場之外的其他糾葛，嚴正以對，將事件的始末作全面的釐清，公諸於社會，以對國人有所交代，這也是所有的台灣人對台大的期望。

台大所發出的聲明，是相當切中要害的，綜括而言，約有四點：一、經過詳細的比對，甚至請了專人、使用比對軟體，逐章、逐節乃至逐句、逐字的比對，這兩本論文的確存在「抄襲」的現象；二、以學術上對「抄襲」的定義出發，從論文發表的先後時序，論定後出的林智堅論文是「抄襲」了先發的余正煌的論文，這是完全符合學術公例的；三、羅列出相關的迴護論點，一一加以澄清、破解，否定了所謂「原創」、「雙方均無抄襲動機」、「學術慣例」的「證據力」；四、依此台大做出最後判定，認定林智堅論文「抄襲」的「情節嚴重」，擬議撤銷其台大碩士學位，並回復了余正煌的清白。

如此的聲明以及隨聲明所附帶提出的各種證據，無疑是具有相當說服力的，誠如前教育部長曾志朗所說的，是堪稱「經典之作」的，也樹立了一個學術獨立的典範。但是，眾所皆知的，也一定會引發林智堅陣營的強烈反彈。

果不出所料，9日下午3時，林智堅陣營便召開了記者會，舉出6點說明、3項違法，有意將整個問題從學術倫理導向政治鬥爭，其中依法負責主持學倫會的蘇宏達院長的偏藍色彩、「未審先判」，更是其強調的重點。但縱觀其所陳述的論點，從任何角度來說，都很難迴避掉「抄襲」的問題。

林智堅陣營所舉出的所謂「物證」，既很難作為其「先寫」的論據；而所謂的「人證」，即其指導教授陳明通，既是當事人，反而引火焚身，導向了更大的一個問題，也就是說身為一個指導教授，居然縱容、默許自己的學生出現幾乎大半相同的論文？就維護一個具有聲望的大學來說，更是「是可忍，孰不可忍」的「醜聞」了。台大既然有意維護學術倫理，面對如此一個不適格的教授，是否也應該大刀闊斧，加以整肅？

從林智堅陣營的記者會看來，林智堅應該是打死不退，民進黨也仍然還是會繼續支持其參選下去。以目前台灣的政治氛圍來說，將此台大學倫會的判定抹上「政治陰謀」色彩，將林智堅塑造成一個受委屈、受迫害的「無辜者」形象，其實反而可能對林智堅的選情會有助益，未來桃園市長的選情，鹿死誰手還在未定之天。

不過，無論是最後選舉的結果如何，學術歸學術，政治歸政治，政治角力皆不應該影響到學術倫理的判斷。更希望夙富盛譽的台大，能夠無畏無懼，堅持學術獨立的信念，抵抗來自政治龐大的干擾及壓力，後續在處理陳明通的學倫調查上仍能展現出其風骨和風範。

就台大學倫會的判定來說，其實等於是宣判了林智堅「誠信」的破產。政治人物的能力當然未必會符合其德行，德行清正的政治人物往往會有能力不足的缺陷，但是，能力十足的政治人物，如果德行不足，所可能帶來的社會危害，恐怕是會更令人畏怖的。林智堅的論文門對台灣最大的考驗，恐怕就在於，台灣政治人物的「誠信」到底重要還是不重要？

（作者為退休大學教授）