台大學術倫理審定會9日宣布，因認定民進黨桃園市長參選人林智堅的台大國發所碩士論文有多處抄襲，撤銷林智堅的碩士學位。林智堅對此結果表示無法認同與接受，並決定參選到底。

另一位當事人、目前任職於法務部調查局新竹市調查站的余正煌，則透過委任律師發出聲明書表示，將對不實指控提出告訴。

台大認定林智堅的論文抄襲，不令人意外，畢竟只要看過林、余兩人的論文，再對照論文出版時間等多個細節，就不難發現抄襲顯而易見，而且是誰抄誰也很清楚。可悲的是，儘管台大認定林智堅抄襲，民進黨卻不撤銷他的提名，林智堅自己也不退選，還強調有沒有學位跟參選桃園市長無關。

這是刻意轉移焦點的話術，沒有碩士學位當然不妨礙參選，但是論文被認定抄襲事涉學術倫理與人格，特別是，如果林智堅明知自己的論文有抄襲的問題，卻不斷用各種說法掩蓋事實，那就是撒謊。抄襲與撒謊都是重大的誠信問題，當然就沒有參選的資格。

很明顯，民進黨與林智堅已經決定硬拗到底，並且已經出動大量1450、網紅和名嘴帶風向，抹黑台大。林智堅的策略很簡單，訴諸政黨對決、創造信者恆信的空間、爭取基本盤的認同；至於不信者，民進黨也不必多理會，反正選舉本來就不必讓每個選民都埋單，只要得票超過對手就好。

「論文門」完全展現了林智堅的臉皮之厚與民進黨的手段之黑。但是除了論文的問題，還有「球場門」和「標案門」等著算帳，林智堅真的能夠全部過關嗎？民進黨別把桃園人當傻子。