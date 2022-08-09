歷經1個多月的學術倫理考驗，台灣大學對林智堅抄襲案做出最後的判定：「審定委員會認定余正煌先生的論文並無抄襲情形，而是林智堅先生抄襲余生的碩士論文，且情節嚴重，建議撤銷林生碩士學位，並經教務處核定。」此一結果，為處於危險邊緣的台大學術聲譽守住最後的底線。然而，就國際聲望來說，台大還有未完的功課。

抄襲案衝擊台大排名

學術倫理說來很簡單，最根本的無非是誠信、真實，絕不抄襲、不掠人之美，不將別人的學術成果據為已有。所用資料、研究成果、思想源頭、理論依據等，原原本本交待，何者是自我創見，何者為前人奉獻，清清楚楚。不要小看這樣的學術要求，因為在世界大學排名中，無論如英國的QS、 THE或《美國新聞與世界報導》發布的世界大學排名，學術領域的同行評價、論文的引用數，都占了很高的比重，兩者合計，至少都占了50%以上。如果一所大學因為抄襲案而失去了學術信譽，同行不敢引用，學界評價甚低，世界排名必定下降。

我們不知道林智堅這件抄襲案在國際聲譽上有多大的影響，更無法預測台大名譽受損程度，但可以想見的，台大明年的世界大學排名一定會下降。因為林智堅抄襲案使得台大的學術倫理受損，學界評價降低。如果用英國QS的標準，台大畢業生有這樣的抄襲前科，甚至畢業的碩士文憑都不是品質保證，根本無法作為評斷標準。試問：連學術倫理都被質疑，台大有何面目面對即將滿百年的歷史榮耀？

林智堅的抄襲案根本就不必多說，只要依據國際學術標準進行論文比對，就論文寫出的時間與文字內容對照，孰前孰後，何者抄襲，一清二楚，而且都有國際規範，沒有任何爭議。偏偏，一個是逃避學術倫理委員會、不敢面對學校師長的學生林智堅，加上一個幾度發出聲明長文、卻不敢面對學術倫理委員自證清白的教授陳明通，這師生二人的行徑，不正是心虛的最好證明嗎？面對國際標準的論文審查有那麼難嗎？

陳明通是下一個試煉

台大以合法合理的程序，依《大學法》的規定，組成學術倫理審定委員會，經嚴格審查，逐一仔細比對文字，做成最後的判斷。這是對台大最好的結果，它見證了：台大在學術的原則上、在科學的辨明上、在學人的風骨上，還是有所堅持的。就這一點來說，所有的台大人，無分政黨立場，都應該贊同，全力支持。因為，恰恰是這判斷維護了台大的學術誠信與聲譽。否則以後台大人去國際上求職、升學，一看是台大畢業的，外國教授就首先質疑你學術研究的能力，甚至懷疑學術的誠信，試問所有的台大人，情何以堪？因此，蔡英文、馬英九、陳水扁及各陣營的人也應該認同這樣的結果，至少，這項判定保住了台大的誠信與信譽。

然而，僅此是不夠的。林智堅的台大指導教授陳明通以口試委員的身分，私下將學生論文交予另一人參考，乃至有可能指導學生「抄襲論文」，或至少，作為指導教授，當他把一個人的論文交給另一學生時，有沒有抄襲，他不可能不知道，這已違反了原創作者余正煌的權益；另一方面，也傷害了台大的信譽。它讓一個教授「不得違反學術倫理」這件事，成為社會共同的質疑。台大聲譽已因此受損，要怎麼挽救呢？

學術倫理與誠信是學術研究的基本要求，台大如果失去這一標準，就變得一文不值。不僅在台灣，世界排名也一樣。台大絕不能含糊，特別是處理完林智堅的抄襲案之後，陳明通更是台大的試金石。如果台大可以容忍這樣的教授，指導出抄襲的論文，台大在世界上要怎麼站起來？台灣的學術還有價值嗎？

台大人，台灣人，不管是畢了業的，還是未畢業的，為台大、為台灣的學術、為學術誠信的價值，站起來，挺直脊梁骨吧！