你還在用這個稱號？還死不肯悔改？你被撤職沒收退休金，還不後悔？

「你還在搞這一套？」

這是文中的男主角，向他最好的朋友，抱怨他對人講他這句話。為此他寫了一封長信給這個朋友，頂回去。

我想寫這一個故事，愛的故事，家族的故事。但是我又暫時不想寫出這個人是誰，想來想去，只好用了這個題目。

一個愛情的故事，怎麼能成為一段「史話」呢？說來說去，那就是這個故事裡面的人，都是「高級外省人」，最高級的外省人，在我國近代史中有著重要的角色，尤其是他們的鬥爭恩怨，更是一段極重要的歷史。大大關係著中國人在台灣省的歷史。

如果以權勢財富來定高級，我說過，我不屬於高級類。我出生在空軍家庭，父親不過是尉官，在眷村裡長大，吃到了圓環的蚵仔煎，還歎為人間美味，結果一句調侃的話，就觸痛了台獨的神經。

這下倒使我成為一個高級的愛國人。

可是我從小到大，倒是認識了不少高級的外省，甚至本省人。大家都知道的人之一，就是張學良，還有一個是總統，另外一個後來是總統，與我愛恨交織，但我們總還是朋友。

而我說的這個高級外省人，當時還是排名第五，第十名內的。文中的這位女士，當然是天之驕女。家門口還有衛兵站崗的。她的故事，我曾經寫了一篇很長的文章，到現在還沒寫完。

本來她就是一個單純的高級外省人，但是就因為她爸爸想要再高級，不管是理想吧，權勢吧，就「還在搞那一套」，想萬山溪奔。

結果她為了樹立維護爸爸的形象，跟一些假民主，實台獨的人混在一起，這點她哪些愛國的兄長也反對。

後來她認識了我，極友好。好像是陸鏗、崔蓉芝介紹的。每年到了紀念她爸爸的時候必邀我去。晚上吃飯分兩批，一批極獨，一批極統，統的都是她小時候中央新村的玩伴，十足的高級外省人。

這兩批假裝招呼打笑，其實立場南轅北轍，大概內心是相互仇視。

我記得我們那桌有一位姓安的，是她好朋友的先生。安先生在《聯合報》做過記者，說他的台灣同事經歷過228，在圓環一帶，看到一個太太被打死，流氓把她的小孩抓起來，兩耳一邊插根筷子，然後一夾敲，立斃。當時這個安記者聽了毛骨悚然。

然後我們的眼光，就看著另外那桌。

後來有一個蠻溫馨的故事。

民國98年228，我為她乾祖父講話，結果遭扣「高級外省人」被迫害。6月我被舊金山「北加州和統會」請去演講，談我的愛國理想。這個會與今年5月間在南加州開槍的周文偉還有點關係，今年冬季奧運得3項金牌的谷愛淩，也與那個會熟。

我去了當然就去找她。她氣的說，怎麼可以這樣子？你講的話都對，也是言論自由。台灣太可惡了。

我坐在那想，妳講的不是另外那一桌的人嗎？

她又說，這與我爸爸那個時代又有什麼兩樣？搞了50年還是這樣子？

這個話，洪秀柱也對我講過，洪父洪子瑜為此綠島感化3年。

然後她就跑上樓去，又下來說：「很對不起，我本來想送你3000美金，但今天支票不在，家裡只有兩千現款，只能給你這麼多。」

我驚，當然推辭，哪裡哪裡？怎麼可以？

她說你不要廢話，我不跟你爭。我們就在桌上把錢推來推去一下。

過一會兒「和統會」的戴先生來接了。

我出門與戴打招呼，然後再回房收點東西。看那錢還在桌上，我想也推辭不掉，那就往口袋裡一揣。

上了車，她出來車道說再見，突然一想，說你沒拿錢吧？我說有。她說你少來，反身就回房跑。我馬上從口袋裡掏出來說：「哎，哎，拿了，拿了。」

她才笑嘻嘻地放行。

【未完待續，郭冠英專欄每周三刊出】