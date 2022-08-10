8月4日，農曆七月初七，傳說中牛郎織女相會的日子。

我早早跟老媽請了假，見對像去。

這是本人二十年來第一次過七夕……

明天，他和朋友一起去廈門旅行。離開前開玩笑地說要帶上望遠鏡「見見裝甲車，說不定還能見證歷史」。

我希望他能如願見到裝甲車，卻不希望他見證歷史。

老爸在海峽那頭，姨媽家、叔叔家、大姑姑家、小姑姑家也都在……那裡還有我時時惦記的楊記花生冰，沿著騎樓陰影就能享受到的豆花、甜不辣、蚵仔麵線，動漫愛好者狂喜的漫展與主題周邊店，還有陽明山上問我討花生的小松鼠。

還有海。只要下樓，過條馬路就能到達的海。可以浪費一整個下午，躺在海堤上看變幻無窮的天空，坐在海邊的枯木上聽海浪陣陣濤聲。

待到太陽西斜。紅彤彤的圓盤下沉，直直地落進海面，不留一點猶豫，卻又給每一片雲留下或紅或橙的痕跡，久久不散，直至下一刻明星亮起。

我漂浮在蒼穹之下，是一顆微不足道的塵埃。

曾以為武漢與淡水越來越近了。要說有海，武漢也是江城；要說小吃，武漢也有不少小吃街。就連那份悠然自得的「氛圍感」也沒差多少。

這是老媽晚飯後在江灘散步時隨手拍的，四位老者自組樂隊自娛自樂式的吹奏，吸引了很多鍛煉的人旁觀。

看著視頻，我想起在淡水老街的街頭藝人，也是這般。

武漢江灘的夜晚，老人家含飴弄孫，中年人強身健體，年輕人朝氣蓬勃，喜歡演奏的人演奏，喜歡跳舞的人跳舞，徒步江灘的隊伍放著音樂、喊著口號，浩浩湯湯而過，各得其樂。

現在天氣熱了，也有下江游泳的。

老媽說疫情當下，感覺沒有必要過去台北，台北有的這邊都有，連氛圍都有了。

她說的氛圍，估計是甜品的氛圍。自從武漢甜品製作水平一路走高，老媽就再也沒提過去台灣的事。

可我還是想要回台灣的。

暑假還沒正式開始，就定好了6月20號返台的機票。

可惜沒等到20號，就收到航班取消通知。

改簽還是退票？

老媽說天意不可違，還是不要改簽的好。她總擔心我會發生什麼意外，萬一去了回不來呢？

於是，在她無緣無故的擔心中，我度過了半個無聊的暑假。因為計劃返台，我沒有報名實習，也沒有參加支教活動，常常忍不住抱怨幾句。

這兩天，老媽可得意了：「還好沒讓你回去。」

裴洛西訪台，身邊所有人都炸開了鍋。好像也沒有給台灣帶來實際利益，但用這樣的手段確確實實給兩岸的未來蒙上陰影。

從強烈譴責到鎖台軍演、狠手制裁，可以預見未來兩岸溝通的困難程度將上升一個全新的量級。

我知道關於兩岸和平發展的聲音越來越稀薄，鋪天蓋地的「梧桐」已成主流趨勢，還有裴洛西之流的外力助推。

挨打的不是她，失去的不是她的親人，他們只是一邊數鈔票一邊慫恿著「你只管上，後邊有我呢」。

借用過去和老媽一起創作的一幅畫來表達我這個兩岸er的祝願：兩岸兩安平。

這張照片是2019年參加第十一屆海峽論壇體驗晉江民俗「嗦囉嗹」時拍攝的，回家後與老媽一起創作。（作者提供）

這張照片是2019年參加第十一屆海峽論壇體驗晉江民俗「嗦囉嗹」時拍攝的。

這張照片是2019年參加第十一屆海峽論壇體驗晉江民俗「嗦囉嗹」時拍攝的，回家後與老媽一起創作。

「嗦囉嗹」是晉江安海獨有的民俗，有迎龍首一說，即慶頌斬除孽龍，不讓其興風作浪，四海搗亂。

願兩岸人民能夠共同驅散籠罩在台灣海峽的陰霾，攜手發展，和平統一。

（AveryMorgan/現居武漢）