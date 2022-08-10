中國大陸以反制「美國第三號人物」訪台為由，在眾院議長裴洛西離開台灣後的第一時間宣布將在台灣周邊6個海域進行「重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」，演習場域後來還再加一個延長時間。從戰略觀點，任何突如其來的軍事行動都是戰略溝通，那麼中國是想利用這演習告訴台灣或世界什麼事？

用嚇阻理論來理解；中國之前講盡狠話是要嚇阻裴洛西，然而裴洛西仍然訪問台灣，這意味著嚇阻失敗。嚇阻的要素是3C：溝通（communication）、可信度（credibility）與能力（capability）。習近平在與拜登的視訊會議已講過「玩火必自焚」，中國當然須報復才能維持嚇阻的可信度。但中國作為崛起大國並置於美中競爭情境，軍演並不只是單純反制裴洛西的魯莽而已。

中國的軍演具有三層意義。第一層是國內政治：要安撫因為未能阻止裴洛西訪台而深感挫折的民意。第二層是美中競爭：要能震懾美國與美國盟邦，以免類似「踩紅線」的事件再度重演。第三層則要從大國崛起的角度：中國要成為真正能夠挑戰既有霸權的崛起大國，必須樹立其「說到做到」的威信。如此就要顯示強硬立場與充分展示軍事能力才有意義。

但強硬的報復行動有引發反彈的風險。美國如果也強力回應，危機將螺旋上升。軍隊過於接近可能擦槍走火，導致兩岸或美、中實質性的武裝衝突。這是戰略學者為何擔心可能像1996年的台海軍演而引發「第四次台海危機」的原因。這次幸而能平安過度，危機並未升級，主要是控管得宜的緣故。

美軍與國軍高度克制

面對解放軍的強勢軍演，美軍與國軍都展現高度克制。美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，希望北京採取負責任的態度，加劇兩岸局勢沒有必要，「我們不希望事態升級，但我們也不會被嚇倒」。

美國無意升高緊張形勢從雷根號航母的動向看得最清楚。雷根號原本在台灣東部海域保駕眾院議長專機，裴洛西離開後即向東移動到琉球附近。美軍如果採取積極行動，雷根號應該在台灣周邊監視，一則蒐集相關戰術情報，二則預防解放軍意外蠢動。然而美軍第七艦隊卻發布訊息表示，雷根號按計畫在菲律賓海正常執勤，為「例行巡邏」的一環。

這說法顯示雷根號並沒有被賦予應對中國軍演的任務，且航跡向北，有北返日本母港的意圖。一直到演習第二天，美國判定這軍演是「重大升級」（a significant escalation），雷根號才折返，但也與演習區保持相當距離。

國軍同樣也克制，面對軍演並沒有提升戰備等級，僅下令各輪值戰備部隊「提升戰備人數」，由1/9提升為1/6。飛彈飛越台灣上空也未發布空襲警報。海、空軍攔阻接近領海的解放軍機、艦，動作也相當克制。這種冷處理模式雖然有「粉飾太平」的爭議，但也管控了危機，避免風險升級。

不過這次台海軍演與1996年的發展截然不同，關鍵還是當年國軍獲得解放軍可能利用演習發動突襲，奪取外島的情報判斷。國軍因而高度戒備，烏坵等外島極度緊張，戰士甚至寫下遺書。民間則股市、房市暴跌，資金外流。美國因而派遣尼米茲號與獨立號兩個航母戰鬥群接近台海，嚇阻中國進一步行動，形成「第三次台海危機」。

這次台海軍演雖然場域更多，地點也更接近台灣，形成「環台軍演」態勢，台灣民眾卻不認為中國會真的動武。一般觀點認為中國因為未能阻止裴洛西訪台而大失面子，所以需要發洩情緒或向人民交代，等演習結束後就將回歸正常。這次軍演因而成為解放軍「一個人的武林」。民間馬照跑、舞照跳，完全沒有恐慌情緒。台北股市甚至有以「利空出盡」解讀而大幅上揚的演出。

「環台軍演」是解放軍封鎖台灣的作戰計畫

雖然解放軍這次「環台軍演」平安度過，台海現狀似乎沒有太大改變，但人走過必留下痕跡，台海安全形勢已出現本質性變化，無法再回到從前。以下分析這次軍演的戰略意義與影響。

首先，牽涉兩個軍種以上的聯合軍演準備工作非常繁雜，參謀作業與溝通協調通常需要數月，絕不是裴洛西訪台議題發酵的這一、兩星期就可以臨時完成。合理推論此次「環台軍演」就是解放軍擬定對台作戰計畫的一部分，因政策需要而將其「演習化」的鋪陳。

演習部隊應該是訓練已久，因此實兵操演得相當熟練，顯示出已具備多軍種聯合作戰的能力，這表示解放軍是玩真的。東部戰區是在模擬真正的攻台操演，而不是嚇嚇台灣人而已。事後必有缺失檢討的獎懲與改進措施，未來真動手戰力將更強，國軍不能掉以輕心。

其次，這次演習主要劇本（想定）是「封鎖台灣」，這和一般強調的「首戰即決戰」、「速戰速決」想定截然不同。然而無論國軍傳統的反登陸或美軍所推薦的不對稱作戰，都是應對「速決」而不是「封鎖」。如此就算台灣成為刺蝟島，國軍有滿手的不對稱作戰武器，再或者全民皆兵，恐怕也將無用武之地。

解放軍先以戰術彈道飛彈封鎖基隆、台北、蘇澳、高雄等港口，更長程的彈道飛彈則在東經120度以東的日本防空識別區實施反介入/區域拒止（A2/AD）作戰。平潭島的火箭彈則演練封鎖桃園觀塘的中油第三液化天然氣接收站。海空軍則在台海進行聯合封鎖。然而海軍陸戰隊並沒有加入演習，兩棲登陸艦未見蹤影，也未徵召民間滾裝船；這次演習並沒有「聯合登島作戰」科目。這是個「圍而不攻」的作戰形態。

解放軍對台動武如果真的是「圍而不攻」，那麼就如同烏克蘭戰爭的亞速鋼鐵廠之役，烏克蘭軍即便擁有「堅如磐石」的防禦工事，在斷電、斷水、斷糧後，終究也要投降。台灣如果斷電、斷水、斷糧，能夠撐多久？

台灣應重新檢討防衛戰略，以封鎖與反封鎖為主軸，思考如何應對解放軍「圍而不攻」的封鎖作戰，包括核能發電是否應重新啟用等敏感議題。美軍的軍事戰略家們也應重新思考，如果真有心協助台灣防衛，硬塞給國軍大量的「不對稱作戰」武器，是否有徒勞無功的風險。

第三，軍事封鎖的目的是「隔離」，封鎖台灣就是要將台灣與世界隔絕，因此影響有兩面性：資源與能源進不來，台灣製造的商品也出不去。前者讓台灣缺油少電，飽受資源與能源匱乏的痛苦，後者則切斷台灣供應鏈。少了台灣製造，對全世界的影響可不是一般般。

台灣是全球半導體產業重鎮，2020年產值占全球26%，84%的尖端晶片是台灣製造。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）曾說過若無法取得在台灣製造的晶片，美國將立即陷入嚴重衰退，還強調九成尖端晶片取自台灣，讓人徹夜難眠。中國這次環台軍演，會讓白宮徹夜難眠嗎？

中國對台動武有多種選項，不一定是封鎖。但中國選擇這個劇本軍演，除了告訴台灣紅線外，也是和美國戰略對話。戰略界近來流傳美國試圖「將台灣烏克蘭化」的說法，即鼓動台灣打代理人戰爭，讓中國陷入烏克蘭式的戰爭而拖垮中國。中國這演習是否要告訴美國：不用費心了，我不會直接打台灣，但會封鎖，看妳拿不到台積電的晶片會怎樣？中國雖然也需要台積電的尖端晶片，但在美國封殺華為後，中國市場只占台積電產能的一成。

解放軍這場軍演已讓台海安全形勢出現本質性的轉變。在中國秀出肌肉與決心後，輪到美國發球。美國或許會像拋棄越南、阿富汗般的在危急時不理台灣，但絕不會坐視尖端晶片有斷鏈風險，這議題終將發酵。美國將如何回應這場軍演？全世界都拭目以待。

（作者為台灣國際戰略學會執行長、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※