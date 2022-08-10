中國民生銀行是大陸第一家由民間資本設立的全國性商業銀行，雖然過去幾年爆發各種弊案與倒債風暴，仍是總資產高達人民幣7兆6,970億元（2021年6月），放款餘額超過人民幣4兆元的超大銀行。

然而中國民生銀行今年屋漏偏逢連夜雨，面臨房地產斷供危機（指購屋者對停工中的在建預售屋，拒絕繳交房屋貸款）的同時，北京金融法院在7月底裁定，中國民生銀行大股東泛海控股所持有的18億股流通股權，全凍結3年，泛海控股是中國老牌的房地產開發商之一，在深圳股市A股掛牌代碼為000046.SZ，是改革開放後最早一批在深圳股票掛牌交易的龍頭企業，然而，泛海控股步入中國恒大等大型開發商的後塵，到期公司債無法償付，在紐約投資4億美元的建案融資無法償還遭到接管，連中國境內發行的人民幣債券也違約。

理論上，銀行大股東爆發債務危機，與銀行經營無涉，不過中國民生銀行的股價為此再創新低，跌到2008年金融海嘯時的價位，8月5日每股人民幣3.68元的收盤價，相較於11.11元的淨值，股價淨值比僅剩33％，折價高達67％，本益比剩下4.79倍。

近兩年民生銀行風波不斷，2020年和2021年連兩年，該行都因信託理財商品、房地產貸款的弊案，遭到大陸的銀行保險監督管理委員會處罰，罰單都是當年銀行業單張罰款金額最高，民生銀行「屢罰屢犯」只是行政處罰，更令人擔憂的是資本適足率持續下降，一級資本適足率（大陸稱資本充足率）在去年跌破10％，甚至一度引發人民銀行與銀保監會對民生銀行實施接管一年的傳言。

我們耗費篇幅舉中國民生銀行的案例，並非指涉民生銀行的信用危機，而是試圖從民生銀行的困境，探討在斷供事件下，中國金融機構承受風險的能力。

根據花旗銀行7月底發布的報告，目前中國相關的房貸風險（指斷供涉及的建案）金額約人民幣5,610億元，以5.5％的平均房貸利率（按揭息率）估算，整體銀行必須承擔人民幣310億元的利息收入損失，佔2023年預估整體銀行淨利潤的1.2％，風險基本可控。

花旗銀行的報告也點名民生銀行，認為除了民生銀行、中信銀行、中國光大銀行之外，大多數中國境內的商業銀行均有充足的盈利或是超額壞帳準備做為緩衝，可以挺過5,000多億人民幣的預售屋斷供潮。

中國政府有豐富處理不動產壞帳的經驗，1999年亞洲金融風暴之後，中國四大國有銀行資產不良率一度全數超過25％，中國財政部出資100億元，先後成立信達、東方、長城和華融四家資產管理公司，將銀行不良放款的抵押品，不打折直接移轉給四大資產管理公司，按照帳面價值總共接收了1.4兆元人民幣的不良資產，清除壞帳後的四大國有銀行陸續上市，成為全球股票市值最高的金融機構，而四大資產管理公司也陸續處理接收的壞帳，各自成了超大型的金融帝國。

不過，四大資產管理公司目前加總超過5兆人民幣的總資產，面臨這波地產公司債務違約潮卻出乎意料之外的疲弱，長城自己陷入資不抵債的窘境，華融去年無法按時披露2020年業績及審計報告，自身都淪為等待救援重整的標的，剛在7月公布上半年業績的信達，獲利驟減3成，信達香港子公司遭到信用評等公司降級，疲弱的四大資產管理公司自顧不暇，無法出手拯救恒大等地產倒債公司。

中國5,000多億元的斷供潮雖然相較於整體房地產市場很小，卻必須小心應對以避免星星之火演成燎原之勢，中國人民銀行與相關金融監理先撥出2,000億元人民幣，給大型國有銀行做為處理斷供潮的資本金，希望藉由銀行的信用擴張機制，平息房地產市場的初火。

中國房地產與金融的安定，是比台海衝突影響更大、更難以應對的風險，在今年中共二十大會議召開前，金融維穩是政府最關鍵任務，控制斷供潮於一定的範圍，確保銀行資產品質持穩，提供充沛流動性避免房企財務繼續惡化，更要鼓舞人民恢復買房的信心，這些重要的工作應都會有相當的成效，我們可用大陸各大銀行的股價表現作為指標，觀察已普遍跌至5倍本益比、股價淨值比折價6至7成的各金融股股價，是否能在低檔獲得支撐，以確保二十大換屆順利成功。