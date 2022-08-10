外長吳釗燮昨天舉行國際記者會，嚴厲譴責中共軍演，並指中共軍演企圖改變台海及區域現狀，野心不局限於台灣。吳釗燮聲色俱厲說道：「我們不會被嚇倒，更不會被擊倒」。態度強硬。

不過，前兩天美國哥倫比亞廣播公司節目「面對國家」專訪台灣駐美代表蕭美琴時，蕭美琴卻說，將透過對話解決雙方分歧。

隸屬外交部的駐美代表蕭美琴對外表示，將透過對話解決雙方分歧，蕭的長官外長吳釗燮則透過國際記者會，嚴厲譴責中共軍演，隻字未提對話解決歧異？這是吳蕭二人合唱雙簧？是外交領導統御出現問題，吳釗燮管不住蕭美琴？是台灣內部親美抗中政策出現分歧？或者，蔡政府終於「識清實務」，不得不耳？

對話，未必能解決分歧，有時，反而益增彼此的憎恨與敵意。2008到2016，兩岸對話頻仍，交流成績斐然。2016年後，民進黨否認九二共識在前，繼而操弄去中、反中、仇中、抗中，兩岸對話基礎崩塌，兩岸交流斷流，互信全無，對話也成謾罵。如今，飛彈凌空、兵臨領海，透過蕭美琴拋出的對話橄欖枝，對岸能信？

換位思考，經過此次環台軍演，北京如確認三天圍台、飛彈威嚇外加駭客網攻，即可癱瘓台灣，不戰而屈台獨，又何必接下蕭美琴的橄欖枝？

縱使北京願意秉持兩岸一家親的初心，玉成代表蔡英文的蕭美琴，開啟等同於城下之盟的對話，台灣又該付出何種代價？回到2020習近平的一國兩制台灣方案？還是......？

外交折衝的藝術，不在於語言文字，而在於某些有象徵意義的行動。蔡政府如願台海回復和平，就閉上嘴巴，少說火上加油的言語，用實際行動讓兩岸回到和平軌道上吧！

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