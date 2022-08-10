今天（8月10日），日本首相岸田文雄將對內閣進行改造。

所謂「內閣改造」，就是內閣組成人員的更換。日本一般是一年更換一次。

岸田是在2021年10月4日，接替辭職的菅義偉當上日本首相的，至今還不滿一年，為何要急於改造內閣？

其原因有三：

第一，7月份舉行了三年一度的參議院大選，岸田領導的自民黨獲得大勝。這是一次「問信於國民」的選舉，岸田很自豪地說：「你看，我已經贏得了大多數國民的支持」。言下之意，我這個首相不是自民黨內推選出來的，而是國民投票認可的。因此，他就有資格對內閣和自民黨中央領導班子進行改造。

第二，安倍前首相突然去世，本來罩著他的人，一下子沒了。自民黨內各種勢力蠢蠢欲動，甚至威脅到岸田的執政，因此有必要對黨內各種力量實施再平衡，遏制任何反對勢力的挖牆腳。

第三，安倍前首相遇刺，引出統一教會的問題。結果發現，自民黨內，甚至是岸田身邊的親信，都與統一教會有勾連，這使得岸田內閣的支持率出現大幅下跌。

當然，作為常規性動作，內閣改造的一大任務，既要培養新人，通過擔任大臣來成為領導與管理國家的棟樑之才。同時也要讓業已年邁，卻未能嘗過當大臣滋味的老同志們，最後嘗嘗高高在上指手畫腳的味道。

岸田提前一天，向外界透露了新內閣成員的組成名單。各位看看有沒有您所熟悉的人：

總理大臣 岸田文雄（岸田派）

內閣官房長官 松野博一（安倍派）

外務大臣 林芳正 （岸田派）

防衛大臣 濱田靖一（無派閥）

財務大臣 鈴木俊一（麻生派）

國土交通大臣 齊藤鐵夫（公明黨）

文部科學大臣 永岡桂子（女，麻生派）

經濟產業大臣 西村康稔（安倍派）

總務大臣 寺田稔（岸田派）

經濟安保大臣 高市早苗（女、無派閥）

地方創生大臣 岡田直樹（安倍派）

環境大臣 西村明宏（安倍派）

厚生勞動大臣 加滕勝信（茂木派）

農林水產大臣 野村哲郎（茂木派）

法務大臣 葉梨康弘（岸田派）

數碼擔當大臣 河野太郎（麻生派）

經濟再生大臣 山際大志郎（麻生派）

復興大臣 秋葉賢也（茂木派）

公安委員長 防災大臣 谷公一（二階派）

少子化擔當大臣 小倉將信（二階派）

岸田內閣的大臣名額，包括首相（總理大臣）在內，總共是20人。除了一名聯合執政的公明黨的大臣之外，其餘的都是自民黨的國會議員。

從這一份新內閣成員的名單中，我們可以看出四個特點：

第一，緊緊抓住和依靠4個人，建立可以長期執政的穩固的政權基礎。

自民黨是一個允許和鼓勵黨內建立派閥的政黨，因此，自民黨內共有8個大小派閥。但是，從以上的名單中，我們可以看出，岸田只起用了5個派閥的議員入閣，分別是岸田派、麻生派、茂木派、安倍派和二階派。其中，岸田派的領袖是岸田首相自己，麻生派的領袖是前首相麻生太郎，茂木派的領袖是自民黨幹事長茂木敏充，安倍派的領袖是已故的前首相安倍晉三，二階派的領袖是自民黨前幹事長二階俊博。

岸田這次把這幾位主要派閥的領袖安排了高位。81歲的麻生太郎繼續擔任自民黨副總裁，茂木敏充繼續擔任自民黨幹事長，安倍派的主要人物荻生田擔任自民黨的政策調查會長，負責黨的政策制訂。83歲的二階俊博沒有安排職務，但是作為黨內大老，依然認真供著。

有這四個派閥領袖的支撐，岸田的首相寶座至少可以穩定一段時間。

第二，排除異己和潛在的挑戰者

岸田的前任是菅義偉，不久前有傳言，菅義偉或許出任內閣副總理。但是，這一次，岸田壓根兒沒有提起這件事，菅義偉也只好提前一天跟媒體打哈哈：「我也沒有這一打算」。岸田有四大老支持，顯然已經不需要菅義偉入閣幫襯，反而覺得礙手礙腳。

傳言中的三位少壯派議員，也是無緣入閣，一位是一度傳言將出任內閣官房長官的小泉進次郎（小泉純一郎前首相的兒子，41歲），一位是福田達夫（55歲），一度傳言將出任防衛大臣，他的父親是前首相福田康夫。還有一位是已故前首相小淵惠三的女兒小淵優子（49歲），她曾經擔任過經濟產業大臣，傳言她將官復原職。

這三位均被認為是未來最有可能成為日本首相的候選人。

第三，起用了一批多次擔任過大臣的經驗者入閣

此次新內閣中，厚生勞動大臣加藤勝信是第三次回任這一職務。防衛大臣濱田靖一在麻生內閣時就擔任過防衛大臣，這次也是熟門熟路。經濟安保大臣高市早苗兩次擔任過總務大臣和沖繩與北方領土擔當大臣。經濟產業大臣西村康稔也是回任。數碼擔當大臣河野太郎則當過外務大臣和防衛大臣。

有這些資深的大臣幫助打理政府事務，岸田多少也可以高枕無憂一些。

此次的內閣改造中，高市早苗受到重用，令人關注，顯示出岸田對中國外交戰略的某種特別的考量。

高市早苗自稱是「安倍路線」的最忠實的繼承者，過去一年，她在擔任自民黨政策調查會長期間，作為執政黨的政策制訂的負責人，她推動了在國會通過譴責中國人權問題的決議案，主張日本與台灣建立安全保障合作機制，支持安倍提出的「防衛經費倍增計劃」，並強調每年參拜靖國神社。高市是日本政界右翼保守勢力的代表性人物。

早早有傳言，稱岸田認為高市過於激進，將會解除她政策調查會長的職務。這一次，高市確實被解除了政策調查會長的職務，但是，沒有想到，岸田把她直接安排進了內閣，並擔任了主要針對中國的一個重要職位——經濟安全保障大臣。

「經濟安全保障大臣」是岸田在去年就任時，新設的一個大臣職位。岸田認為，日本不僅要重視軍事安保，也要重視經濟安保，以確保日本的高端技術不會外流。

第一任的經濟安全保障大臣是小林鷹之，是一位畢業於東京大學和哈佛大學的才子。我去年在採訪他時，他一再表示，日本制訂《經濟安保法》不是針對中國，主要是為了重振日本半導體產業，確保日本的核心競爭力。

小林是一個政策通，總體感覺上，他還是屬於溫和派。但是，如今換成高市早苗，那麼，毫無疑問，高市會像對待敵人那樣對待中國，對於正常的中日經濟與科技合作交流進行干預，對日本企業對華投資案進行嚴格的監管審批，並緊跟美國，在AI、半導體、新能源等產業鏈領域，對中國實施熔斷封鎖。

把高市早苗安排在「經濟安全保障大臣」的位子上，可以看出，岸田內閣今後對中國的經濟政策，不是緩和，而是會越來越強硬，令人擔憂！

而此次擔任防衛大臣的濱田靖一，早年也曾經留美，是一位資深的防衛專家。早在1998年，他就出任小淵內閣的防衛副大臣。2008年，在麻生內閣中出任防衛大臣。濱田與中國軍方打過多年的交道，屬於溫和派。這也可以看出，岸田希望起用一位溫和又資深的防衛大臣，來努力避免與中國發生軍事衝突。

而外務大臣繼續由林芳正擔任，也體現了岸田想繼續與中國保持對話關係的考量，因為林芳正被認為是目前日本政壇的「知中派」代表人物，他曾經接替父親林義郎，出任日中議員友好聯盟會長。但是在最近舉行的東亞峰會外長會議上，林芳正因為積極參與七國外長對台灣問題的干涉，遭到了中國的強烈抵制與批判，原本要舉行的中日外長會談也被取消，令林芳正與中國的關係，也出現了一定的裂痕與變數。

岸田新內閣中一些重要職位的人事安排，如果單從中日關係的角度進行觀察的話，體現了岸田一再強調的對中關係的基本方針：「該說的一定要說，該協調的一定要協調」。（作者為亞洲通訊社社長）

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