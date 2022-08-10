裴洛西揮揮衣袖、拍拍屁股走人，雖說解鈴還須繫鈴人，但現狀看來蔡政府已然無視國人生命財產安全，外交部長吳釗燮昨（9）日更以破壞區域和平、挑釁台灣、堅定台獨立場大動作召開國際記者會，致使兩岸關係更是劍拔弩張，國際間具輿論分量的西方列強也只能呼籲彼此克制，難有任何決定性的制衡。

相較民進黨一意孤行讓雙方漸行漸遠，持續撕裂兩岸和平，國民黨決定派副主席夏立言訪陸，對於各界關心的敏感時機不宜前往的顧慮，藍營懇切澄清行程不涉及政治範疇，聚焦於青年學術發展及民生經濟議題。

兩岸現況已越趨惡劣、氣氛緊張、情勢嚴峻，台灣產業勢必面臨不小衝擊，往返兩岸的台商、台幹以及台生、台師，將承擔偌大壓力和付出高昂成本，國民黨苦民所苦權衡之下，決定獨排眾議，雖千萬人吾往矣，安排相關行程。

台灣朝野兩政黨對近日大陸全方位軍演，做出了截然不同的應對方式，國人並不是不害怕戰爭，而是普遍認為戰爭的火藥庫並不會因為突然的「奇檬子」不爽而引爆。但民進黨政府溫水煮青蛙的方式，從國內媒體炒作擴大到藉由國際力量來模糊台美連袂製造麻煩的事實，反觀國民黨此舉有百年政黨之擔當，為求兩岸同胞們能免於類似俄烏戰爭的禍害，以實際的行動付出，即便可預期的，綠、白陣營磨刀霍霍，準備大貼標籤、扣紅帽。

細思這盤賽局，和平餡餅不會憑空掉下，孰對孰錯，自會分明。

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