據中央社報導，駐德國代表謝志偉呼籲德國國會議長訪問台灣。但是德國外交部發言人薩斯回應說，國會議長等7人的職位涉及主權，與台灣沒有接觸。

謝志偉顯然是受到美國眾議院議長裴洛西訪台的啟發，也想東施效顰。沒想到卻碰了一鼻子灰。

薩斯不願評論個別議員的訪台計畫，不過指出在「一中政策」的框架下，德國與台灣沒有外交關係。德國有7位憲法機構的最高代表，分別是總統、聯邦眾議院議長、總理、聯邦參議院議長、外長、國防部長和聯邦憲法法院院長，由於他們的職位涉及主權，與台灣沒有接觸。

謝志偉早年留學德國，又兩度出任駐德國代表，堪稱「德國通」。但是居然不熟悉德國人說一不二的嚴謹精神，又不知道德國政府對於兩岸關係的基本政策，結果貽笑大方，堪稱失職。

在當今國際關係中，美國獨霸天下，為所欲為，人盡皆知。謝志偉妄自將德國與美國相比，倘非對國際政治無知，就是過於天真。謝志偉求好心切，值得鼓勵。但是行事也應該掌握分寸，審酌可行性。率性而為，橫衝直撞，都不是成熟的外交官所當為。

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