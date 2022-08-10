從川普2016年當選美國總統後與蔡英文通電話到上周美國眾議院議長裴洛西高調訪台，在六年時間裡，美國基本上已經完成了對自己「一個中國」政策的重新定義。大陸和台灣曾經有過所謂「九二共識」，即「一個中國，各自表述」，這個共識曾經讓兩岸開始思考如何走向統一。如今，北京和華盛頓幾乎在所有的問題上都沒有共識，但各自都似乎對對方的心態和政策形成了自己的共識。這個共識讓這兩個對世界有特殊意義的國家漸行漸遠。

在北京看來，作為超級大國，美國的絕對優勢已經成過眼煙雲。美國兩黨的勾心鬥角、種族之間的你死我活、不可思議的抗疫失誤、2020年年初國會山暴動對美國政體構成的創傷和槍支氾濫造成的社會暴力都使得它的相對優勢也如日薄西山。「時與勢」在中國一面，「東昇西降」已成鐵板釘釘。因此，美國打開自己「顛覆」他國的工具箱，挖空心思尋找遏制中國發展和崛起的手段。

在貿易戰和國際孤立都不十分奏效的情況下，華府有越來越多的決策人和他們的助手意識到，打「台灣牌」可能是最行之有效的策略。俄羅斯侵略烏克蘭之後遭受的空前的國際打壓和經濟危機使得更多的美國精英認識到打「台灣牌」的確有事半功倍的效果。美國之所以還沒有邁出最後一步，是因為它的領導人心裡清楚，走出這一步，不僅台海會爆發大戰，中美兩個擁有核武器的國家也可能會走向武裝衝突。

在華盛頓眼中，北京是目前全球唯一能夠對美國在方方面面構成威脅的。它對內搞壓制，對外推行脅迫外交，並千方百計輸出自己的治理方式，不僅在香港大打出手，還要裹挾台灣進入自己的懷抱。令華盛頓不可思議的是，這個應該被美國改造和改變的國家在經濟發展和科技創新方面也有突飛猛進的進步和趕超。如果這樣一個國家不但國民生產總值繼續擴大，而且還科技領先，並借助經濟實力和科技創新不斷壯大自己的軍事能力，那美國維護普世價值和國際秩序的能力會喪失殆盡。

因此，美國首先要在經濟和科技上搞垮中國，然後聯合盡可能多的發達和發展世界的盟國和友邦，迫使中國改變自己的對內政策和對外擴張。這些年，除了貿易戰和對中國企業的制裁之外，美國在被中國認為是內政的新疆和香港問題上大做文章。華盛頓更對台灣之於中國的重要性心知肚明，因此它的立法和行政部門在過去幾年已經用《台灣關係法》、六項保證和其他新通過的法律推出了自己的新「一中」政策—即台灣是全球民主共同體極為重要的一個組成部分，華盛頓不但要遏制中國對它的威脅，還要幫助台灣成為永遠不會進入大陸懷抱的「刺蝟」。

這兩種認知在過去幾年快速固化。裴洛西的訪問和中國的強烈反應為中美關係的失控又翻開了新的一頁。「世界上只有一個中國」在過去四十年間是中美關係起初高速發展和後來相對穩定的壓艙石，但它目前在中國、美國和台灣的擠壓下已經粉身碎骨。台灣從蔡英文成為領導人之後不再明確認可「一個中國，各自表述」的共識，而中國和美國其實剛剛進入自己的「一個中國，各自表述」。或者說，美國人還承認世界上只有一個中國，但也認為世界上還有一個台灣。問題的焦點已經不是台灣是不是中國的一部分，而是台灣要不要成為中國的一部分和美國如何保證這個過程必須是絕對的「和平演變」。

美方還沒有徹底完成對新的台灣政策的重新定義，國務院網站關於對台政策瞞天過海的修改在北京的壓力下又改了回去，但中國必須開始考慮如何應對美方對「一個中國」的全新的表述。對美方來說，它必須為自己目前自相矛盾的台灣政策承擔後果，並盡快確定自己在「台灣要不要成為中國的一部分」這盤大棋中承擔什麼角色。

兩岸都是華人，同宗同源，雖然都是在一個文化和歷史的熔爐裡產生的文明結晶，也經歷過不堪回首的戰亂和尋找自強的迷茫，但在過去幾十年裡，它們走上了不同的道路，形成了不同的政府與人民的關係。無論兩岸的領導人能不能讓不同的治理道路最終並軌，他們應該清楚，任何外界對他們是走到一起還是分道揚鑣的介入都可能意味著一場血腥的、讓兩岸、東亞和世界都走向災難的戰火。（作者為美國卡特中心中國項目主任）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※