當裴洛西專機安全抵達松山機場那一刻，綠營一片歡呼，並肆意嘲笑解放軍是隻紙老虎。然而宿醉後的空虛總是令人窒息的，老共隨後逐一端出的大菜，猶如伍子胥臨死前對夫差的詛咒。

中國國家主席習近平早於2015年拋出92共識若遭破壞，兩岸互信不復存在，「基礎不牢，地動山搖」。時任總統的馬英九呼應此說法，表示台灣也許有人會覺得不舒服，但這卻是很客觀的基本事實，因為發現兩岸關係的運作，還是在此框架下較符合雙方的利益。

1996年台海危機時，兩岸尚有「密使」，彼此還能「通氣」，所以李前總統不須透過美國管道，也能知道是「空炮彈」，十八套劇本備妥，一副老神在在。

然而時空背景今非昔比，中共已然崛起，對岸已讀不回，一個誤判就難以收拾。如果說裴洛西訪台是造成中共軍演的導火線，那麼，不認92共識的蔡英文便是始作俑者，不但「保台」一夕成了「包台」，海峽中線一口氣被抹掉，接踵而來的經濟制裁更讓台商難以承擔負面效果。

此番軍事行動，中共有意仿效施琅「禁海、封島」，無非要讓台灣對外聯繫運補困難。台灣針對嚴峻的「類封鎖」，要默認台海就是中共勢力範圍的內海？只能睜隻眼閉隻眼讓中共演習成為常態而不加以對抗？原來平日喊得震天價響的抗中保台都只是口號，堅如磐石的台美關係盡是夢幻一場。

面對來勢洶洶的軍演，平日跋扈慣了的民進黨慌了手腳。大陸發射東風飛彈，其中四枚飛越北部上空，落在台灣東部外海演習區域；然而台北自始至終沒響過一聲空襲警報，甚至連對外發佈消息都沒有。直到日本防衛省把相關訊息公佈出來，台灣輿論一片譁然，民進黨才出來講一些五四三的話，稱根據運算，因為飛彈飛上大氣層（約100公里）的太空，所以不算飛越領空。

既然飛彈係針對台灣而來，當以定性描述之，而不是用定量來迴避問題，這是典型的掩耳盜鈴，凸顯蔡政府無力應變大陸軍事壓力所暴露出的鴕鳥心態。

特別是號稱「辣台妹」的蔡英文，除了在半夜發出蒼白無力的「文青體」聲明外，其他時間彷彿「神隱少女」。敵人的導彈、機、艦都侵門踏戶了，她還有閒暇跑去參加美食展，「前方吃緊、後方緊吃」，有夠諷刺！

另方面，大陸官方開始擴大抵制台灣產品，包括農水產、食品加工品等，受損的產業範圍逐漸擴大，經濟衝擊力度將更強。很顯然，大陸已不再顧及民間交流、商業活動等讓利行為，而是展開更全面的對抗封鎖。萬一停掉ECFA，蔡政府有何因應措施？

台海兵凶戰危，許多熟稔國際事務的專家都說不出兩岸何去何從？所謂「靠山山倒、靠人人跑、靠自己最好」，國人務必睜大眼睛，年底的那一張選票將決定台灣未來。

（作者為退休公務人員）