台大學倫會公布林智堅論文審定結果是抄襲，建議撤銷林生碩士學位。一般咸料，林智堅經此重擊，不死也脫層皮，不是自我宣布退選，就是民進黨陣前換將予以止血。孰料民進黨中央沒有任何動作，當事人更死皮賴臉還在硬撐，蔡英文仍然力挺。

聽聽林智堅說的話：｢有沒有這個學位對於我參選市長並沒有影響。」林認為，新竹市民學歷比他高的比比皆是，提出政績、政見才是王道，捍衛自身清白和服務桃園市民的初衷並沒有改變。

幸好林智堅的碩士文憑被拿掉了，以他說話的內容跟想法，連學士都不夠格，他根本不瞭解選民要的是什麼？不是說文憑拿的高就是學問、就是能力、就能夠解決市政、為人民謀福利。

林智堅的抄襲案犯下的是虛偽、造假、不誠實、踩在別人頭上謀一己之私，這是他人格上的缺陷；另外｢球場門｣顯示的是他經驗不足、無分輕重、認識不清，說的直白點就是能力不夠，連個球場都搞不好，還能擔當什麼重責大任？

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