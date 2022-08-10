由中評智庫基金會、中國評論通訊社主辦的「紀念『九二共識』三十週年」思想者論壇6月27日下午在中評社北京總部舉辦。6位與會學者從「九二共識」的歷史由來、重要意義、延續與發展、面臨的挑戰等多個角度進行深入探討。本文為中國人民大學兩岸關係研究中心主任、教授王英津在論壇上發言。

儘管「九二共識」是台灣學者蘇起在2000年提出來的概念，但「九二共識」的歷史與事實早在1992年香港會談時就已確立。「九二共識」是1992年海協會與台灣海基會受權達成各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，界定了大陸和台灣同屬一個中國的兩岸關係性質，是發展兩岸關係的基礎。2005年「胡連會」以來，「九二共識」成為兩岸官方檔中的高頻使用詞彙和兩岸研究界經常使用的基本概念。

回顧兩岸踐行「九二共識」30年的發展歷程，雙方在一個中國原則基礎上取得豐碩成果。兩岸在「九二共識」的基礎上協商談判，取得了一系列重大成果和共識。兩岸交流品質和規模不斷擴大，實現了直接三通，簽訂了ECFA，兩岸共同生活圈初步形成。兩岸在彼此尊重、相互協商的基礎上建立了一系列機制化交流平台，這是兩岸關係和平發展的最重要成果。

首先，兩岸之間建立了一系列官方和半官方機制，成為兩岸執政當局互動和溝通的重要管道。這些機制有利於兩岸雙方充分獲取對方資訊和利益關切，減少誤判，進而形成有效的兩岸共同治理平台，促進兩岸一體化進程。其次，在兩岸互動過程中，除了形成了以上官方和半官方的機制化平台外，還形成了一些效果明顯的民間互動機制。30年來，兩岸在堅持「九二共識」、推進兩岸關係發展方面積累豐富經驗，概括起來主要有：

第一，堅持「九二共識」是兩岸互動合作的政治基礎。2005年國共兩黨就反對「台獨」、堅持「九二共識」達成的共識，此已成為兩黨交流合作的重要政治基礎。隨著2008年5月國民黨上台執政，兩黨共識日漸發展為兩岸共識，進而成為兩岸交流合作的政治基礎。堅持一個中國原則是發展兩岸政治關係的政治基礎，動搖或偏離了這一基礎，兩岸關係發展就會受到衝擊和挑戰，進而直接影響到台海地區和平與穩定。自2000年以來，「九二共識」成為「兩岸同屬一個中國」的代名詞，並見之於兩岸官方文件。實踐表明，兩岸互動所取得的積極成果，均是基於「九二共識」這一基礎。30年來兩岸關係發展的事實表明，只要遵循「九二共識」的基本精神，兩岸關係就能順利，台海和平就能保障，一旦偏離或背離「九二共識」，兩岸關係會出現波折、倒退甚至危機。2015年3月18日，馬英九與海外媒體茶敘時說，兩岸關係與「九二共識」「相合則旺，相離則傷，相反則蕩」，這是對30多年來兩岸關係發展經驗的精闢總結。「九二共識」不僅是現階段發展兩岸關係的政治基楚，而且是今後一段時期內處理兩岸關係不可替代的政治基礎。

第二，堅持擱置爭議、求同存異的基本策略。為避免兩岸關係發展被「一個中國涵義」之爭所綁架，大陸方面把一個中國原則與一個中國涵義區分開來，並作為兩個層次的問題來處理，主張兩岸政治談判前，雙方先共同將一個中國原則確認下來，這是兩岸事務性商談的政治基礎，而一個中國涵義之爭則可以先擱置起來，留待以後再討論。擱置一個中國涵義之爭是針對當時具體的國內外環境和兩岸關係的實際以及特定歷史階段而提出的策略之舉，是針對一時無法解決的問題而採取的權宜之計。事實表明，在一個中國原則基礎上，擱置一個中國涵義之爭，為兩岸事務性商談營造了政治空間，促進了兩岸關係的發展。「汪辜會談」及後來馬英九時期兩岸商談的成功舉辦均一致表明，只要雙方能夠堅持一個中國原則，什麼問題都可以在求同存異的基礎上進行協商。2015年11月7日的「習馬會」也是擱置爭議、求同存異的成功範例。回顧歷史不難發現，「九二共識」是兩岸在解決複雜歷史與現實問題的過程中形成智慧，雖然雙方一直對它的意涵存有爭議，但雙方通過求同存異，便使問題在一定範圍內得到妥善處理，並沒有因此而影響「九二共識」作為國共互動的政治基礎。可以說，在「九二共識」基礎上「求同存異」已成為推動兩岸政治關係發展的基本經驗。

第三，創造戰略性模糊是解決兩岸政治難題的權宜之計。據蘇起本人解釋，他希望能通過建構這一概念來避開「一中」，也能避開「各表」，以讓兩岸在民進黨執政時仍能各自保有模糊空間，持續和解，避免戰爭。2018年台當局陸委會主任陳明通也公開說：「蘇起當初創造這個名詞，其實是好意，因當時政黨輪替，所以創造新名詞給民進黨使用。」創造不失原則的模糊空間，既為留有餘地，也不讓對方感到為難，是解決一些複雜政治問題的策略。香港會談時，達成各自以口頭方式表述一個中國原則共識，這本身就是一種非強人所難的善意舉措，對爭取對方的配合和最終達成共識具有重要意義。儘管這些模糊空間後來被台灣方面用作「各自表述」，但在當時歷史條件下，這些模糊空間對於達成共識、推進兩岸關係發展發揮了積極作用。我們不能因為這些模糊空間被異化解釋而對其一概加以否定，應將其放置於特定歷史條件下來分析和評價。

第四，堅持先易後難、循序漸進的發展進路。儘管兩岸之間存在政治分歧，但雙方均有通過商談來解決事務性問題的需求，於是就想出了兩岸兩會商談這種民間形式。雙方雖然堅持「九二共識」，但在兩岸直接進行政治對話和談判的時機尚不成熟的情勢下，堅持先易後難、循序漸進的基本進路，有助於為兩岸啟動官方商談減少疑慮和阻力。具體而言，即：在交流性質上，先堅持民間交流、被授權社會團體交流、再逐步升格為公權力機構交流；在官方交流中，堅持從低層級到高層級的步驟；在議題上，堅持先易後難、先低敏度後高敏度的次序。就兩岸會談而言，具體交流次序是：兩岸民間交往——授權兩岸兩會商談——國台辦和陸委會商談——「習馬會」。這種先易後難、循序漸進的思路被實踐證明是務實的、具有可操作性的。在未來發展兩岸關係的過程中，該思路和做法值得進一步沿用。

第五，「九二共識」是兩岸協商解決台灣「國際參與」問題的前提。2008年馬英九上台後，主張在「九二共識」的政治基礎上，通過與大陸方面協商來解決台灣國際參與問題。在「九二共識」基礎上，兩岸探索出了一套處理台灣國際參與問題的成熟做法，台灣當局先後參與WHA等國際組織的活動。事實表明，台灣祗有承認和堅持「九二共識」，兩岸才能夠在此基礎上就台灣「國際參與」問題展開對話協商，雙方達成初步共識後，然後再向國際組織提出申請，國際組織會根據相關國際組織的性質、章程規定和實際情況，以大陸同意和接受的方式允許台灣參與國際組織活動。因此說，堅持一個中國原則是台灣加入國際組織問題的政治基礎和前提條件。

「九二共識」是特定歷史條件下的產物，是中美關係緩和的背景下兩岸相向而行的產物。兩岸打破堅冰後，各方期待交流合作，為推動兩岸交流合作奠定基礎，「九二共識」順勢而出。隨著國際形勢、兩岸形勢和島內形勢的發展變化，「九二共識」所賴以存在的基礎、環境和條件發生了重大變化，這對「九二共識」的續存和發展產生了嚴重衝擊。「大兩岸」之間戰略競爭決定了「小兩岸」關係不可能緩和，「台獨」與反「台獨」、促統與「拒統」的矛盾，使得兩岸關係進一步惡化。在這樣的背景下，「九二共識」何去何從，有待於進一步觀察。

（本文來源中評網，授權中時新聞網刊登）

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