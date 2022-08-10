國民黨副主席夏立言即日率團前往中國，主要目的是關懷在陸工作、求學和生活的國人，並在對等尊嚴、互惠互利的基礎上，向當地涉台機構反映台灣農漁民、中小企業遭遇的困難和心聲。

果不其然，來自不同黨派的刻意抹紅、抹黑攻訐接踵而至，綠營批評是背叛台灣國家利益；民眾黨柯文哲則說「如是向中共抗議封鎖台灣的話再去」、「拜託！這什麼時候了！」。在此想就教綠白兩黨，難道美國人可以來製造衝突，國民黨不能去化解歧異？

看的出來，其他兩黨如不是針對出訪時機反對，就是針對統獨立場無理質疑，但兩黨卻有共同特徵，就是只能千篇一律的歡迎裴洛西來訪台，卻無法阻止中共對台灣做出任何軍事回應。但試想，如果夏立言訪陸能有效緩和雙方的不信任感，不正也說明那國民黨的存在，既能維護台美關係，又能維持兩岸交往不致走向誤判與衝突，這不就是國民黨強於其他兩黨的價值所在？

自2016年民進黨執政以來，兩岸帶有官方性質的交流努力幾乎付諸東流，而在野方面的兩岸交往，國民黨自吳敦義後，民眾黨則是成立以來，也都未有黨主席、副主席層級的正式訪問交流，等於國內三大主要政黨的高層，都與對岸斷聯多時。而台灣在毫無執政、在野對接對岸高層的互信基礎環境下，單方面對美國展現出毫無保留的情感傾斜，不思給兩岸互動留下面子，連基本的政治平衡都無法做到，此次陸方選擇用封鎖台灣式的軍事演訓做出回擊，恐怕所有政黨都難辭其咎。

夏立言的出訪能為兩岸和平帶來多少成果，實在難以評估，然而有互動就是一種進步的開始，其他黨派何苦冷言以對？須知和平與繁榮兩者是互相補充，不可能在缺少任何一方之下單獨存在，如果台灣人民要的是和平與繁榮，則國內所有主要政黨都有責任與義務就兩者提供人民最大的需求，而非逕將美中台關係當作零和遊戲看待。

事已至此，各黨既已把歡迎裴洛西的大戲做足，更應即時回頭彌補瀕臨危機的兩岸衝突現況，斷不可寄望於那飄渺的美軍援台大夢，「自救」才是三黨對人民負責任的作法。讓夏立言去緩一緩氣氛，何妨？（作者為自由撰稿者）

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