台大學術倫理審定委員會作出林智堅論文抄襲，情節嚴重，建議撤銷其碩士學位。林智堅事後喊「自己是無辜的受害者」，認為有沒有碩士學位不影響其參選資格、也對選情沒有影響。今天民進黨中執會後黨主席蔡英文表態「支持智堅繼續努力，尋求後續的救濟，捍衛自己的人格，捍衛自己的清白」。全黨陪林智堅搭上鐵達尼號？

綠媒一片靜默，大多數媒體則多持批判林智堅的立場；媒體人吳子嘉在媒體上憤怒說他有兩個孩子就讀台大，林智堅和陳明通的惡行，簡直把百年聲譽的台大變成野雞大學，台大師生、校友、家長才是受害人，他一定跟他們沒完沒了。台大師生和家長之怒、知識份子之怒，民進黨全沒放眼裡！

前小英基金會董事姚立明教授在廖筱君自媒體二度受訪再指出，余、林兩人做相同2014新竹市長三腳督選舉的論文，余研究的對象是當選的林智堅選票分析，結論是得益於中間選民、年輕族群、太陽花學運，這合乎邏輯；可是，林研究對象是三腳督第三名蔡仁堅的槓桿效應，怎麼可能和余研究當選者得出相同結論？況且，「槓桿效應」完全沒提。誰抄誰，這還不清楚嗎？

林智堅擔任過新竹市長，辭職落跑參選桃園市長，觀察其「論文門」爆發的這段時間以來的種種表現，完全不檢討自己、完全沒有道歉，只顧自己硬拗選下去，罔顧母校台大百年聲譽、波及指導教授學術名譽、連累所屬政黨選情「一屍五、六命」，傷透了選民的心，辜負相信他的人。

林智堅做了錯事犯後態度惡劣，既不負責任也不聰明，將錯就錯一路錯到底，反正剩下3個多月，不然選民能怎樣？輿論已經給林智堅一個最惡劣的差評，民進黨全黨搭上這艘有破口的鐵達尼號，真以為不會發生外溢效應嗎？

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