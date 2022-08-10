2022年7月22日，史上第一次，有台灣人登上世界第二高峰K2。一週後的7月29日，第二名台灣人也隨後登頂。全世界僅有14座海拔超越八千米的山頭，其中死亡率與攀登難度最高的一座，就是高度排名第二的K2。

經由二十世紀前仆後繼的探索，人類已成功站上所有的八千米雪峰，登山也早已從純粹的冒險，變成一項老少咸宜的活動與成熟產業。無論是我們平常能接觸到的高山百岳，或世界級的八千米攀登，都有「自組隊」與「商業團」兩種模式，前者通常以自身能力與技術為憑藉，解決大部分的問題；後者則較為依賴嚮導、協作的服務，基本上只要專心行進、登頂即可。

冒險的層面與等級

自媒體當道的時代，人人有機會在拿手領域發光發熱，產生影響力，而要讓自己的聲音被聽見，重實力也重行銷。不過，同個領域內，總有不少人都在做類似的事情，因此有多少能力、做多少事、說多少話，都需要經過評估。

一般來說，冒險除了親力親為，還會伴隨「突破自我極限」、「承擔一定風險」，以及「付出一定代價」等特性。在宣傳上，甚至是尋求贊助上，則勢必會面臨「含金量」的差別，例如「晚餐後騎河濱」與「一日雙塔」，或「爬合歡山」與「中央山脈大縱走」，在程度上顯然不在同個水平，所以「端出什麼菜」、「和誰比較」、「講話可以多大聲」絕對是自媒體經營者必須學習的課題。

兩位登頂K2的台灣人，曾格爾與「三條魚」詹喬愉，在台灣登山界都是頗富盛名的人物，各有擁護者，筆者盡量以客觀事實進行正面論述。以首登的曾格爾來說，擁有許多登山人沒有的雄厚背景，還願意踏出舒適圈，投資「爬完14座八千米高峰」這種相對艱困的挑戰，花費大量時間、資金訓練自己，最後以較為困難的「無氧」（不使用氧氣輔助）方式完成攻頂。雖然消息指出她是以商業隊伍為基礎，且較為依賴雪巴嚮導，但筆者看過她接受國內知名教練指導的消息，代表曾確實在這個夢想下過功夫。一週後緊接著登頂的三條魚，則本來就是熟稔技術攀登、擁有山搜背景的登山家，以自組隊伍與技術攀登的模式登上絕頂。

誠然，「參加商業團爬八千」其實就是將國內登山團雇請嚮導爬百岳的模式，搬上聖母峰等山頭，對全世界的有錢人來說並不罕見，也造成國內登山圈對於曾格爾能如此快速攻略八千米山頭（俗稱「刷八千」），產生不少疑惑與爭議。畢竟這可能和許多人想像中的冒險有所出入，也是為何採取自組隊、技術攀登的三條魚，以及五月初無氧登頂世界第三高峰，目前努力復健中的登山家呂忠翰，「撿山頭」的速度雖然比較慢，仍以實力派形象擄獲許多粉絲的原因。

不要停止想像、停止冒險

因此回到「端出什麼菜」、「和誰比較」的問題。就個人層面而言，無論是何種冒險，只要能突破自己、寫下感動的故事，都是值得掌聲鼓勵的，但拉大範圍來看，這樣的成就卻也可能微不足道。多年的戶外冒險經驗中，筆者最大的體悟就是「生不逢時」——看得到、想得到的地方和路線，幾乎都有所記錄。台灣在八千米世界的探索，某種程度也是生不逢時，許多我們挑戰中的成就，幾乎都有人做過了，只是我們起步得晚，對這方面不熟而已。

所以我們就不再冒險了嗎？

再回到最初的定義，只要是「突破極限」、「承擔風險」、「付出代價」都可以算是一種冒險，只是講者如何講故事、聽眾如何聽故事，才是檢驗心態是否成熟的關鍵。做任何事都有菜鳥時期，先從模仿開始並不可恥，但光是模仿還無法產生突破性的進步，因此必須想著「下一步在哪」。

台灣在八千米或極地的遠征與開拓上並非要角，但國內仍有一群不畏艱難的冒險家，想方設法先趕上世界的腳步，無論以何種方法，我們都必須為這些開路先鋒致上崇高的敬意。披荊斬棘的時代已經過去，我們能做的就是迎頭趕上，並以此基礎疊加出自己的路。無論是自給自足的遠征隊，或積極地開闢新路線、使用新方法、創下最短時間紀錄，都是國內冒險家們還能著墨的層面。

期待台灣在海內外冒險上，持續後繼有人。（作者為戶外運動部落客）

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