政治領導人的首要責任是確保人民生命財產的安全。歷來的民進黨許多政要卻反其道而行，將實現夢幻的政治目標為首要職志，他們甘冒置人民於險境的危險，挑戰憲法明定的主權範疇，勾連外力，刺激強鄰，而且愚化民眾，誘騙選票。蔡英文是其中能手。

這次邀訪裴洛西來訪是她精心操作的典型之作。裴洛西在美國政壇地位顯要，她的訪台可為蔡政府帶來可觀的國內外宣傳效益，既可向對岸展現其連結美國國會的雄厚實力，又可向國人展現美台關係良好的政績，提振民意對民進黨的支持。至於對岸的嚴辭警告，不必太在意，最好中共採取強烈反擊與制裁行動，這樣更能煥發民眾的反中情緒，反而有助於凝聚民心，擷取選票。

事情原先確實按照她的劇本演出。裴洛西翩然降臨，在台行止打破政治外交禁忌，兩人聯手演出，博得台美兩地滿堂彩。不料，中國大陸政府不願再容忍美國悖離其所承諾的「一中政策」，認定此舉是「粗暴干涉中國內政及主權獨立和領土完整」，強烈抨擊美國試圖「以台制華」，嚴重破壞中美互信，隨而採取一系列軍事演習與經濟制裁手段，致使台灣蒙受主權宣示、領土主張、安全縱深與經濟實利的重大損失，而且種下未來隨時可能被進犯的危險因子。從政治理性計算，台灣已付出慘痛的代價與無以計數的成本。

在蔡政府的全力配合下，美國政府猛力操作「以台制華」策略，一再衝擊中方畫下的紅線，招致對岸反制，其作為引起台灣民眾反感，但已造成台海情勢的主導權大幅度向陸方傾斜的事實。蔡英文和裴洛西聯手改變了兩岸原本微妙而薄弱的平衡關係，激化美中及兩岸的緊張關係。美方原來稱心滿意的「聯台制華」路線、印太戰略，與民進黨政府的「抗中保台」路線、「聯美抗中」戰略高度合拍，緊密勾連，如今風雲變色，兩岸的衝突風險及危機頓然升高。

美國一些政客與蔡政府從贏家變成輸家，中方乘勢突進。大陸一位學者在共軍進行演習後做了階段性總結：「藉美國挑釁給我們的機會，不但徹底抹掉了台灣海峽所謂中線的界限，第一次實施對台全方位的包圍式實彈軍演，並肯定把它變為新常態，是將『武統』在台灣人心裡，同時也在全世界人心裡，實實在在推進了一大步。」中方的斬獲就是美台的損害，蔡英文勾連裴洛西高調演出的結果，把台灣進一步推向險境。蔡政府也許不以為意，因為他們的算盤和多數民眾的不一樣，是專門用來計算民進黨的進帳的。

從2014年太陽花學運開始，蔡英文主導了台灣在兩岸關係上的話語權與決策權，風風火火推進，一直在選舉票匭中歡喜收割，適逢美國遏制中國的戰略如火如荼展開，抗中與親美水乳交融，以為從此步上坦途，台灣可以高枕無憂。然而，政策推到極致，對岸又寸土不讓，終於陷入戰略對撞的困境。蔡英文以為全面倚靠美國，成為美國抗中的急先鋒，就可將台灣帶入充滿牛奶與蜂蜜的天堂中。殊不知協助外強破壞區域平衡的態勢一旦形成，必然招致強烈反制。蔡英文的親美反中路線已徹底失敗，她要為台灣之危承擔該有的責任。

（作者為資深媒體人）