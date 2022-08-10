林智堅在台大國發所碩士論文的抄襲案，台大學倫會已正式決定撤銷他的碩士學位。緊接著台大也立即發出公文給教育部及各大專院校，同時也發函給國家圖書館，國圖也很快地依規定將林智堅碩士論文下架。

林智堅的反應也很快，除了他的律師批學倫會「違法」，林也喊冤說他才是「受害者」，有被台大「突襲」之感；甚至對他為何先前三度缺席審查會的理由是，「我怎麼可能每次都能配合台大給的時間？」其無知與狂傲令人啞然失笑、搖頭嘆息。

林智堅喊冤及裝可憐以爭取同情，可以讓人理解。但令人意外的是，蔡英文總統竟然也立刻跳出來幫腔，而不是靜觀案情發展再行出招。蔡指出：「面臨政治攻擊是我們的日常…，只要民進黨團結，我們就一定能克服重重挑戰。在民主社會，我們一起要大聲地跟大家說，讓社會可以理解整件事情的始末和真相。」

蔡英文的上述談話，大概路邊樹上的小鳥聽到都笑了。因為「大聲地跟大家說」這句話，聽起來既熟悉又格外的刺耳。是的，當年民進黨在野時，蔡曾呼籲大家要勇於向執政者大聲說話、表達意見，一次、二次、三次，甚至可以敲桌子抗議。

其實「大聲說話」早已被蔡總統給沒收了！近幾年小英不僅是不敢召開記者會，勇敢大方地面對媒體；每次出巡也是將請願或抗議的人民隔得遠遠的，要不然就是被維安人員立刻架走。因此別說聽人民大聲講話了，根本就連蔡的影子都看不到。也難怪請願抗議的人越來越少，小英也能享受到「眼不見為淨」的快感。

蔡總統可以挺她的男孩，但她已經忘了自己說出來的話，正重重的打了她自己一巴掌。小英自己令人懷疑的「論文門」尚未結案，而她的誠信與公信力也早已蕩然無存。奉勸她還是繼續當個「無聲總統」，如此才能耳根清靜地將總統任期順利幹完。

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