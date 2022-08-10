中共解放軍在台灣周圍劃定6個區域進行軍事演訓。（圖／人民日報）

以往不管是電視或廣播在週末期間的國際新聞都比較少，有時會聽聽警廣蒐集的國際新聞，看看有沒有什麼新鮮事。結果在過去的這個週末卻發現，連警廣都沒有什麼國際新聞可以聽，因為現在全世界最受關注的國際新聞，就是台海的緊張關係。

菲律賓新上任的總統小馬可仕日前就開了第一槍。美國國務卿布林肯在8月6日結束東協外長會議以後，前往馬尼拉與小馬可仕進行會談。會中兩人除了談及美菲之間的關係，也提到了台海之間因為裴洛西訪台之後，逐漸升高的緊張局勢。有外媒接著透露，駐在台灣的馬尼拉經濟文化辦事處內部已召開討論研擬撤僑計畫，確保倘若戰爭真的開打，菲律賓政府能及時將在台的約14萬移工與僑民撤離。

無獨有偶，日本前首相安倍晉三生前曾擔任最高顧問的東京智庫「日本戰略研究論壇」，日前在舉辦兵推時，也一樣提及了日本撤僑，與台海倘若真的發生戰爭，日本方面該如何應對的各種模擬。儘管日本戰略研究論壇表示，這次兵推並非因為近日兩岸緊張才臨時舉行，但兵推中對於兩岸情勢的預判與最壞打算，卻還是很有參考價值。況且有美軍駐在當地的沖繩人這幾天早就快受不了了，沖繩縣議會還決議通過了要抗議中國軍演時，飛彈落入日本專屬經濟海域，當地漁民也都不敢出海捕魚了。

如果有上菜市場買菜也會發現，除了養殖魚或是早就進口的冷凍遠洋魚之外，近幾日幾乎沒有什麼新鮮捕撈魚可買。魚販也很直接地說了，就是因為現在解放軍軍演，漁船都出不去，也就沒有太多鮮魚可賣。除此之外，桃園機場也有不少航班因為解放軍的實彈演習，出於安全因素取消了，當中有一大部分是外籍航空。在疫情前與後來旅遊限制正打算逐步解封時，政府曾說要讓桃園機場成為一個重要的轉運樞紐。可如今看到台海情勢如此不穩定，連飛機航班都被迫取消的情況下，應該也沒有多少外國旅客與外籍航空敢把台灣當成轉運樞紐了吧？

如果不是眼前的問題沒有這麼容易解決，總統蔡英文與外交部長吳釗燮也不會連番出來向中共抗議。只不過台灣方面抗議歸抗議，但台海問題的決定權從很早以前就已經不在台灣這邊了，既然中方已經大動作進行了數日之久，而且不知道還要繼續多久的軍事演習，台灣方面是否有可能想出口頭抗議、譴責之外的其他方法應對？就算目前還只是軍事演習的階段，台灣內部可能也不覺得目前情況很危急，但從許多外籍人士沒有宣之於口的撤僑心態，加上國際航班取消、外籍人士多數不敢來或敢來也不容易來的情況來看，就知道世界是怎麼看台海現況了。

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