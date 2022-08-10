國民黨副主席、陸委會前主委夏立言於10日率小型訪問團啟程赴大陸，展開為期17天的訪問（扣掉隔離天數實際約7天）。就目前已公開的行程顯示，此趟訪陸行程將從廈門至廣州、江蘇、最後從上海返台，過程中會見者亦多為當地台商、台生，並未前往北京。鑒於兩岸局勢日益緊張，此次訪團國民黨事前保密到家，一直到8月4日函文陸委會報備、9日外界才得知有此次訪團。

時值裴洛西訪台結束，北京當局對台灣祭出報復性軍演及一連串經濟壓迫，訪團消息一出隨即引發軒然大波，先是陸委會公開表示「口頭勸阻無效」，接著有以藍營各縣市青年議員參選人為首的青年軍連署要求黨中央應「停止出訪、聆聽民意」，最後也有藍營民代公開向黨中央嗆聲，表示是「錯誤時機作錯誤決定」、「真的很幹」等情緒性字眼。但，此次訪問真有這麼不堪嗎？

自2016年民進黨重返執政後，「抗中保台」就變成綠營神主牌，經過2020蔡英文大勝，「親美抗中」更是台灣對外關係的顯學，媒體、名嘴不斷在電視上宣傳中國大陸的「邪惡」。尤其經過此次裴洛西訪台後北京的對台動作，更是讓兩岸敵意螺旋達到高峰，但說白了這些批評者就是被綠營牽著鼻子走。民進黨執政下的外交部一方面大喊抗中，財政部卻狂賀台灣因恢復對大陸出貨使7月出口值創歷年紀錄，更別提經濟部面對中國海關要求進口標示更改，不惜以違反「貨品輸出管理辦法」的方式同意廠商自主應變。

對台灣來說，不吃飛彈又可賺錢當然是最好的選項，但執政黨自己破壞兩岸溝通管道，為何不許在野黨與其互動？再者，當年扁政府執政後期，兩岸一些互通跟互動，也是有國民黨扮演緩衝角色，才能讓兩岸逐步開放交流。

大陸一直是台灣對外貿易的重要地區，台灣對大陸的貿易依存度超過4成，貿易順差更在2021年超過1700億美金，也有越來越多的台商、台青、台生選擇到大陸經商、創業、讀書，兩岸政治的敵對已經讓在大陸地區的台灣民眾備感壓力，政府不思解決之道，也不讓在野黨關心在地台胞，豈能如此鴨霸？

兩岸局勢愈是險峻，有能者就更應扮演折衝角色。國民黨當然應該在既有溝通基礎之上，展現自信與大陸對話，捍衛台胞權益，務實解決民眾問題。在最壞的時機，妥適扮演溝通的角色，反而是最好的決定。拿香跟拜抗中保台，實在大可不必！

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