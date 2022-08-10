大陸東部戰區宣布結束軍演，恢復常態戰備警巡任務，國民黨副主席夏立言正好要率團赴大陸長三角、珠三角地區拜訪台商、台生，真是在正確的時間做出的正確決斷。大陸對台軍演後，連蔡總統都希望和大陸溝通，陸委會有什麼立場勸阻？民進黨中央又有什麼合理性反對？此刻正需要以溝通代替對抗，以合作緩解緊張，夏立言去大陸是對的！

夏立言訪陸是對的

陸方願促成夏立言登陸，可以解讀在當前台海情勢下，大陸對台總體方略並沒有出現質變：首先，儘管陸方對藍營兩岸論述頗有微詞，大陸學者對國民黨批評得更不客氣，但至少北京仍視國民黨為兩岸溝通的橋梁，保留兩岸關係改善的空間。其次，夏立言行前澄清登陸考察以經貿民生為主，不涉及政治，這也說明大陸對台在軍事、政治上「更硬」，但在經濟等非政治層面會「更軟」，尤其希望做好照顧台商的工作，並未改採「窮台」戰術。

大陸國台辦、國新辦在8月10日發布的《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，印證了北京堅持和平統一、和平發展的戰略定力。軍演並不代表大陸對台方針發生根本變化，而是「以武逼談」以及「以武阻美」兩個方向的政治動作。「以武逼談」的目標在促使民進黨政府接受九二共識，「以武阻美」的目標在防止美國切香腸式促成台獨。

軍事因素介入兩岸關係發展風險太大，維護兩岸和平穩定的有效方法，還是在尋求合作、增加對話，若能回到兩岸和平與合作的正確軌道，對防止大陸內部仇台武統民粹擾亂高層戰略方向、促使民進黨務實面對和回應「不想打仗，只想過好日子」的台灣主流民意都有幫助，這正是國民黨此行的意義所在。

事實上，從大量台灣農產品出口大陸受阻，到美國重組晶片供應鏈策略下兩岸精密製造業面臨壓力，兩岸在經貿領域有太多議題需要溝通、協調、合作，可謂千頭萬緒。更為複雜的是，大多數兩岸事務性合作事項，只有仰賴雙方公權力的直接溝通，才能高效妥善處理，然而在現實政治情勢下，可謂難上加難，但盼夏立言登陸能為兩岸關係帶來正能量。當下就有兩項迫切的問題，無涉政治，卻能讓台灣民眾對大陸善意有感，應可以優先處理。

第一項是關於台人在柬埔寨深陷詐騙陷阱問題。近期許多媒體包括一些網紅都注意到，許多台灣人因輕信「高薪」諂言赴柬埔寨，最終落入「人吃人」的詐騙集團難以脫身，人身安全受到嚴重威脅。然而，政府無能為力，民間救援也屢遭挫敗，受困人家屬求助無門、欲哭無淚。鑒於柬埔寨與大陸關係良好，具有成熟的執法合作機制，若透過中柬合作機制依法拘捕詐騙集團主謀、解救受困台人，再依照去年大陸移交新店槍擊案嫌犯的慣例，維持兩岸司法合作管道，相信會引發台灣民意正面觀感。

兩岸需要溝通橋梁

第二項是台灣農漁產品恢復進口問題，大陸以檢疫未通過為理由，暫停鳳梨、石斑魚、柑橘類水果等多項農漁產品進口，檢疫是科學問題，不涉政治，若科學問題獲得解決，理論上就應恢復進口，但大陸不會與否認九二共識的民進黨政府溝通。如果能透過民間管道，就檢疫問題溝通互動，就可以實事求是恢復遭禁農漁產品進口。蔡政府對輸陸產品要求標註「中國台灣」持低調接受的態度，亦放話不會經貿報復，應可為兩岸授權民間溝通經貿合作營造有利氛圍。

這一波台海政軍經風暴來勢凶猛，北京和蔡政府都沒有貿然啟動「ECFA中止條款」，這更加凸顯出，兩岸經貿關係是維繫兩岸和平發展的核心主軸與重要基礎。兩岸固然有政治上的面子問題，更有事關老百姓一日三餐的裡子問題，國民黨為「裡子」爭取台商和台人實質權益，是該做的事情，無需懼怕「面子」上的指摘。