台大終於扛住政治壓力，由學術倫理委員會審定、教務處核定，林智堅的學位論文嚴重抄襲余正煌論文，撤銷林智堅的碩士學位。這本是簡單的學術審議事件，但在複雜的台灣政治下，特別是涉案者是桃園市長參選人，卻顯得沉重無比，考驗台大的百年校譽。即使在學倫會抽絲剝繭、一絲不苟辦案下所得的清楚結論，還是遭到綠營和側翼全力抹黑和圍剿。所幸，社會多數意見仍肯定台大堅持學術，為台灣的學術良知和獨立性保住了起碼的底線，捍衛了台大這塊學界的金字招牌。

明顯違反學術倫理

然而，台大處理了林智堅的抄襲，只是完成了本案的泰半，並未完整處理整個案件。因為，之所以發生本案，乃因學生有所「需求」，加上指導教授提出「供給」所致。若教授善盡教師倫理、嚴謹指導論文撰寫，斷不可能發生此案。因此，必須一併處理指導教授，才算完整處理本案，也才能為全台兩萬多名大專教授的教師倫理畫下底線。所幸，台大清楚表示，已接獲外界對林案指導教授陳明通的檢舉，亦將成立學倫會處理。這表示，台大將會完整處理本案，為台灣學界立下典範，也為極少數「欺於暗室」的教授們標出紅線，不得在莊嚴的學術殿堂，做出難登大雅、違反良知的學術醜事。

雖然台大學倫會自有判斷，但陳明通教授至少違反了3至4項學術倫理，必須加以處理：首先，他明顯違反《教師法》第32條第8項：「非依法律規定不得洩漏學生個人或其家庭資料」。依陳教授所言，他在林生不知情下，提供了經其修改的論文綱要給余生，暗示余生「抄襲」了林生。若此事為真，就違反了上述條文。

其次，余生和林生論文的口試時間僅隔半年，陳師身為余生口試委員和林生指導教授，當然詳閱過兩份論文；但在高度抄襲、特別是最重要的「論文摘要」存在高度雷同狀況下，竟任其通過口試，喪失指導論文所要求的學術專業素養，違反《教師法》同條第6項所列之教師義務：「嚴守職分，本於良知，發揚師道及專業精神。」

怎堪肩負國安大任

其三，陳明通教授於其教學生涯，指導了驚人的173份碩博士論文，且在擔任政府公職、事務繁忙期間，依然指導大量學生論文，遠超過同所一般教授之平均數量；而台大國發所之論文既不涉及專利申請，又和國防安全無關，但其指導的大部分論文，卻都不對外公布電子檔，殊為奇特且不合理。合理懷疑陳師疏於指導且讓學生輕鬆過關，甚至存有普遍抄襲而外界仍不知曉，台大有必要對其指導論文詳加檢視，以確認其品質合規並符合學術倫理。若以已知資訊判斷，陳師極可能違反《教師法》第16條1項1款：「教學不利或不能勝任工作有具體事實」，台大學倫會應進一步調查。

其四，坊間整理出陳明通教授近年指導的8位碩士生，就同一套調查資料，分別研究香港居民對香港的政黨、特首和公務員、特區政府和中央政府、立法會和法院、立法會存廢、警察和駐港解放軍、媒體、移民的態度變遷，似已違反《台大教師倫理守則》第3章3項6款：「不得刻意分割研究成果以造成多次發表而破壞完整性」的要求，鼓勵和指導學生將應合併研究的主題切割研究發表，並同樣在研究方法存有抄襲現象。

陳明通教授已經退休，目前是兼任教授，但仍任公職，肩負國家安全重責。若其仍有知識分子的良知，應知所進退自行請辭公職和教職，否則蔡總統亦應順勢處理。台大學倫會處理本案，不在於陳明通本身，而是在對台灣的高等教育力挽狂瀾，讓受社會尊崇的教授們不欺於暗室，讓在職專班的學程和研究步上嚴謹規範，也讓政治和學術有良好的分際。台灣高教若能因此向上提升，則本案亦有正面功效。我們為台大喝采，也期盼能完整處理此一涉及學術和政治風氣的抄襲案。