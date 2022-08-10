台大認定林智堅國發所論文抄襲並撤銷碩士學位，不只前副總統陳建仁幫他喊冤、民進黨發聲明聲援，蔡英文總統在中執會更下令黨公職力挺，等同全黨搭上「綠色屍速列車」，著了魔般支持一個誠信破產的小英男孩，失控對撞台大百年校譽。

台大學倫會審定林智堅論文與另一位碩士生余正煌的內容高度重疊，不只8處相似度和重疊已逾越合理範圍，且摘要前7行幾乎一樣、結論雷同，甚至圖表與拼字錯誤都一樣。說穿了，台大審定結果是以學術語言說明林的論文就是抄襲，否則光就常識比對，也看得出來林智堅論文內容大都是複製貼上。

台大撤銷林智堅碩士學位，學界競相發聲讚賞台大守住學術倫理、避免台灣高教崩盤。林智堅不只不認錯道歉，在民進黨中央高調開記者會指責台大、批評余正煌過河拆橋，傲慢態度與硬拗臉皮之厚，令人嘆為觀止，只因背後有屍速列車長「英媽」力挺。

蔡英文公開宣布力挺林智堅，呼籲民進黨要團結一致，因年底大選「面臨政治攻擊是我們的日常」。顯然蔡總統完全不甩台大學倫會的學術審定，滿腦子選戰算計，即使毀掉台大校譽也在所不惜。讓人不禁聯想蔡英文當年強勢「拔管」，以及自己也身陷假博士疑雲，印證她對學術的輕蔑態度。

在這班綠色屍速列車上，陳建仁也是台大校友，他身兼陳時中競選總部主委，第一時間就表態挺堅，且昧著學術良知抨擊母校未納入當事人提出的論證。顯見綠色屍速列車上的乘客都已套上權力魔戒，用政治踩踏學術，其結果就看國人相信台大還是民進黨。