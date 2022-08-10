國民黨副主席夏立言10日率團訪大陸，此行以會見台商為主，但也傳出擬安排與國台辦主任劉結一、海協會會長張志軍等人會面。然而此行在裴洛西訪台後，大陸官方在經濟和軍事上陸續反制台灣，造成台海情勢動盪，陸委會也認為時機不宜而嚴加勸阻，甚至有藍營人士也反對。但在台兵凶戰危時刻，國民黨更應該為台海安全做出對的抉擇。

大陸在6月13日就禁止進口來自台灣的石斑魚，裴洛西來台前，緊急停止輸入暫停進口商品，緊接著相繼宣布暫停天然砂出口台灣、暫停台灣柑橘類水果和冰鮮白帶魚與凍竹莢魚輸入大陸。日前又宣布實行一道存在已久的規定，要求在台灣製造的零組件產地必須標示為「中國台灣」或「中華台北」。這一連串的舉措都對台灣廠商及農漁民造成困擾，但對於在大陸台商的真實問題與需求，我方卻無從得悉。

另外，從2016年蔡英文總統上任後，兩岸正式與非正式管道幾乎全部中斷，過去存在的民間或政黨溝通管道也隨著疫情爆發減少，雖然仍有「雙城論壇」、「海峽論壇」或學界與大陸舉行的線上座談或研討會等溝通管道，但畢竟無法進行當面的正式協商。大陸方面真正的想法或企圖，甚至民間與官方態度的落差，我方都無從得知，這也增加兩岸軍事經濟等風險。因此夏立言等一行赴大陸了解台商遭遇的問題與需求，同時掌握大陸官方與民間的態度與氛圍，確實有其必要。如有可能更應該會見大陸政界高層人士。

然而有不少國民黨支持者擔心這個選擇在不洽當的時間進行。首先，大陸軍演期間非單首次飛越台灣上空，這是極不友善且危險的行動，同時海峽中線默契已被打破，未來台灣防禦縱深受到壓縮，況且大陸在黃海等地軍演還在持續，選擇此時出訪是否適宜？其次，目前正在選戰期間，朱立倫主席一方面透過訪美，就是為了要擺脫「親中舔共」的紅帽子，此時派副主席出訪是否自己又把紅帽子戴上？再則，民進黨桃園市長參選人林智堅被台大裁定論文抄襲，同時「球場門」問題重挫林智堅聲望與支持度，更進一步產生外溢效應影響民進黨整體選情，國民黨此行無異是幫助林智堅及民進黨轉移焦點，這是否是聰明之舉？

然而夏立言此行確實是必要的，他不僅要顧細節，詳細蒐集台商遭遇的每項問題，協助解決問題，例如農漁產品檢疫是否能建立預警及知會系統，商品標示問題是否能在影響最小下實施；他更要抓大目，例如軍演問題也應該傳遞台灣民眾的真實想法，希望不要因為中美關係惡化而造成台海緊張，更不應該傷害台灣民眾權益，影響兩岸民眾「心靈契合」。

緩解台海緊張情勢、降低台商權益受損已經是刻不容緩的事，只要是對的事情，國民黨應「雖千萬人吾往矣」，堅定的走下去。國民黨要思考的不是一時的選舉勝負，而是爭取台灣民眾最大的福祉與安全。

（作者為退休大學教授）