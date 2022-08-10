大陸國台辦今天發表《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書。進一步重申其基本立場：第一、台灣是中國的一部分的事實和現狀。第二、不承諾放棄使用武力，針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞，非和平方式將是不得已情況下做出的最後選擇。第三、「和平統一、一國兩制」是大陸解決台灣問題的基本方針。

北京這篇白皮書還有一句極為重要的話，即特別提出兩岸「和則兩利、合則雙贏」的「和合」說法。「和合」兩字應該就是未來兩岸和平發展的關鍵字，在北京看來，它應該也蘊含著兩岸由「和平」通向「融合為一」的意義。

北京上述三點基本立場，我有如下幾點看法。第一、在「台灣是中國的一部分」方面，的確兩岸目前憲法均主張其主權宣示範圍包括整個中國，但法理現狀是治權處於雙方分立不隸屬的狀態。然而目前民進黨政府不認同「主權不分裂」此點，而認為「中華民國」的主權僅在台澎金馬，視國名為「中華民國台灣」，這樣的分離主義路線，已屬違憲，也是目前兩岸關係衝突的最大原因。在野的國民黨中央態度也有猶疑，我認為應回歸憲法與認同現狀，主張兩岸為「分治不分裂」的法理關係。

第二、北京認為「不放棄武力」是針對台獨分離勢力與外國勢力干預，且在不得已的情況下才使用。北京此一主張，必然會招致民進黨的批判，但是在野的國民黨與一般民眾必須了解，北京不可能對台獨與外國勢力讓步，台灣的安全必須建立在認同九二共識之上，民進黨的「親美抗中」或目前國民黨中央的「九二共識是沒有共識的共識」、「親美反共不親中」等立場，均不可能化解兩岸目前的敵對狀態，而只會讓兩岸更為兵凶戰危、劍拔弩張。

第三、北京認為「和平統一、一國兩制」是大陸解決台灣問題的基本方針，也是最佳方案。民進黨政府是以追求分離主義台灣獨立為目標，自然會反對北京所提出包括「一國兩制」在內的任何有關統一的方案。但是在野的國民黨不應該迴避這個問題，而應對於統一提出自己的立場與基本方針。

中國國民黨在面對「統一」議題時，應有兩個基本出發點，即「統一的方法論」與「統一後的體制」。在方法論方面，北京目前只提出「和統」與「武統」兩種方法；在統一後的體制方面，則提出「一國兩制」。本人在參選國民黨主席時，則明確提出「以和合做為和平統一的方法論」及對「統一後的體制」應以孫中山的主張為重要依據。

兩岸關係雖然是屬於雙方的事，但是由於涉及台灣的安全與生存，台灣朝野更應有勇氣與智慧來主動化解兩岸敵意，甚而主動引領兩岸發展的軌跡。北京再次提出「和則兩利、合則雙贏」的「和合」說法，也表示兩岸衝突仍有化解可能，由和平步向融合仍是優先選項。

本人認為，「和合」的落實，就是兩岸在「主權不分裂、治權分立」（分治不分裂）的基礎上簽署和平協議，以結束兩岸長達70多年的敵對，並在相關議題以「治權統合」的方式促使兩岸結構性合作，這應該是讓兩岸不再有對抗、「和合」共處，共同為「和平統一」創造因緣的最佳方法與路徑。

「和合」是中華民族的智慧。佛教的文殊菩薩與普賢菩薩即被並稱為「和合二聖」，《和合本聖經》已是一百多年來華人教會使用的聖經版本。全球所有華人都會認同兩岸是「和則兩利、合則雙贏」。走向「和合」的方法，與「和合」的結構為何，已是兩岸必須坐下來協商的重要議題。

（作者為孫文學校總校長）