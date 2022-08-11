由於內戰對中國和執政的國民黨絕對不利，故「委曲求全」，以求避免內戰。相對而言，對於革命、亟圖推翻國民黨政權取而代之的共產黨，則有其需要。毛澤東看準了蔣的這一「盲點」，在日本宣布投降的前一天，即曰：「蔣要放手發動內戰，也有許多困難。」但毛氏必欲將內戰責任，歸諸蔣氏，硬說蔣要內戰。

故同一天，毛在延安《解放日報》發表〈蔣介石在挑動內戰〉一文指出：「對於蔣介石發動內戰的陰謀，我黨所採取的方針是一貫的，這就是堅決反對內戰，不贊成內戰，要阻止內戰。」與此同時，毛又指示所屬：在蘇聯參戰，日本投降之時，「應乘機擴大地區，奪取武器，奪取小城市，發動群眾，準備內戰。」

蔣則深知內戰對其不利，認為「如有萬一轉機，絕不願冒此艱危，使人民再受戰亂苦痛；而國內經濟與幣制狀況，如再兵連禍結，社會將起不安，共匪更可乘機煽動矣。」因此，蔣在日本宣布投降之時，即曾3次電邀毛澤東來渝商談。故有1945年8月28日至10月10日重慶會談，蔣毛握手的一幕。

但由於兩方地位和力量之差距，對於和的需求，各不相同。蔣的需求是軍令、政令的統一。毛之需求，是其已控制的地區，求其合法化。前者是要改變現狀，做到實質的統一；後者是先斬後奏，造成事實，維持形式的統一。兩者需求雖異，但是亦為和解的良機。因為國方此時居於優勢，需要和平；共方處於弱勢，要求條件不高，且在史達林壓力下，故其提出的條件，只限於地方政權，較之後來的政治協商的條件，寬鬆多了。

政治協商是在美國駐華特使馬歇爾將軍對蔣的壓力下，作成的決議，除了承認中共重慶會談所要求的地方政權外，且接受共方更大的加碼。其中最大的加碼：政治協商會議就是共方所堅持的黨派會議，其所決議的擴大政府組織案，實即聯合政府；亦即毛澤東的《論聯合政府》的路線，是中共長期的奮鬥目標。此案在重慶會談時，共方為求妥協，根本未提。在政協提出並被接受。所以蔣曰：「政治協商會議中所決議各事，其實皆已逾越其（中共）所希冀者矣。」

蔣作此重大讓步原因，是希望國民代表大會能夠順利開成，並使共軍改編為國軍。更重要的，是為換取和平，實現政協所通過的《和平建國綱領》，達到「全國力量在蔣主席領導之下，團結一致，建設統一、自由、民主之新中國。」但這些希望，均告落空。此亦蔣之失算也。

（作者為文史工作者）

【未完待續，蔣世安專欄每周四刊出】