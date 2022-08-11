七月底時，朋友問我，裴洛西是誰啊？

八月二日，朋友困惑，美國官員來了也就是要賣我們武器，那麼多外國官員來過了，怎麼大陸這麼生氣？

那幾天大陸新聞在報導軍機飛過台灣海峽和將到來的軍演，台灣在關注裴洛西愛吃的巧克力，還有早上要吃冰淇淋。

周圍就算是自由派的大陸朋友都對這次事情非常生氣和屈辱，許多台灣朋友也率真地「不明白加上不在乎」。一位台灣朋友直白地跟我說，「如果不是大陸生氣」，他的台灣同溫層根本無人在意這則新聞。

友情提示：若您喊著「我不在意現在台灣人怎麼想的」，我建議還是去看老胡的文章。也先聲明，裴洛西到台灣對兩岸關係會是一個重大損傷，更會使台海情勢上升到另一個層面。

我一直認為把兩岸關係，以及中美之爭當選舉籌碼，是一個容易玩脫的愚蠢行為，所以不用給我套政治帽子。作為一個在北京的台灣人，受惠於過去兩岸友好時期的紅利，看著如今情勢演變只覺得遺憾，能做的是嘗試解釋為何這一切會發生。

總有一天，我們翻看現在的情況，會有不同感受。

攤開來說不是訴求改變什麼，只是交流看法，和記錄當下的兩岸。

7月31日那天我發了一條朋友圈。

前幾天問朋友裴洛西這件事情在台灣反應如何？做新聞的朋友冷冷地說沒人在管這個，大家在吵某位縣市長候選人的論文抄襲事情。

大陸民眾和外國學者很難體會台灣人的心。對台灣普通百姓而言，「裴洛西要來又不能不讓他來」，大陸要有所動作台灣也攔不住，兩岸關係本來就是中美博弈的主戰場，那何必對這件事情有太多反應？

底下我台灣朋友也留言，「中美雙方都想打對方的臉，台灣是棋子，來不來、打不打都非台灣決定的，那不如看劇有意思。」

這則朋友圈發的時候，大陸媒體已經將「裴洛西竄訪台灣」的新聞連續數天放在重要版面，美國媒體上也熱鬧非凡。然而身處核心暴風圈的台灣，媒體雖有報導，學者有說話，然而流量普通，民間甚至可以說冷淡。

台灣終於開始「跟上氛圍」，是在8月1日，當諸多美國主流媒體紛紛將裴洛西可能落地台灣的時間報導後，台灣輿論才開始有「真實感」。但其實在8月2日當天，仍有不少台灣民眾在猜，裴洛西真的會來？

一，台灣日益複雜的「美國情結」

曾有媒體報導，民進黨曾想打住裴洛西到台灣的行程，但被裴洛西團隊質問，所以走鋼索——這則新聞在台灣已沒有人討論，但我身邊對政治稍微有瞭解、不論立場的台灣媒體朋友，都認為可能性是高的。

這在大陸朋友看來只會可笑，像是踢皮球，台灣明明就可以不讓她來，自己挑釁，各種得瑟，找什麼理由？

但是作為一個在北京待十年的台灣人，我第一時間反應也是「她要來，台灣不可能不讓她來啦」。這是一個非常有意思的反應，也很可悲地反應包含我在內，台灣民眾的心態。

我問一個讀政治的台灣朋友，「軍備是台灣在買，錢是美國在賺，兩岸衝突美國也不好過。何況，這次拜登政府也並不想她來，那為何台灣不能不讓她來？」

朋友也說不出個所以然。

台灣在國際環境的弱勢，經濟又依賴中國大陸，所以過去馬政府時期的策略能獲得普遍認同。但由於近年兩岸關係的變化，台灣無限地放大了「對美依賴」的這一部分，台灣政治人物更把「只有我能跟美國溝通」變成招牌。

對美國成為一種情緒依賴。比如網民會說，「不願意買有瘦肉精的美國豬肉？買了台灣與美國才更有機會談成FTA，不買什麼機會都沒有」——這可以說根本不叫談判，而是單方面妥協。

但是，買了，也什麼都沒有呢？那也不意外，本就不期不待，自然沒傷害。

台灣社會非常習慣「被大國擺佈」的現實。

台灣民眾也非常習慣「美國給承諾，結果什麼都沒有」的現實。

台灣民眾不是全然相信美國的。在許多民調中都顯示過，如果台海發生戰爭，

相信美國會「幫」的民眾佔多數，但「幫」的方式，多數人認為也就是提供軍備，而不是「讓美國人為台灣民眾犧牲」。

台灣民眾或許不愛看國際新聞，但俄羅斯與烏克蘭的戰爭，人們也不是沒有從西方與美國的態度看到一些國際現實。誰都不是傻白甜，只是表面裝著不在意。

回到裴洛西到台灣的這個事件。

蔡政府過去幾年一直呼籲「美方高層級官員到台灣」，但這件事情不管是民眾還是官員，都認為不會成真，來的級別高也高不了多少，能在媒體上說說嘴就行。

對於台灣官員而言，「美方高級別政府官員來台灣」是訴求，但這個本就是選舉操作，真來了，也真的會緊張（百姓不會，但官員多少會）。

沒想到真來了。那麼，「能不讓她來嗎」？她真來了，「能不給她禮遇嗎」？

在大陸看來，這種說法很難接受。但站在分析台灣的角度而言，大概率會是這種情況。

把兩岸關係、中美關係拿來當籌碼，這種賭注本來就很危險。這種「反正應該也不會怎樣」的賭徒心態，跟「政治娛樂化」也有很大關係，稍後會說。

這個就來到我們第二部分要講的，兩岸近年一直持續的「無效溝通」。

二，近年兩岸的「無效溝通」

之前有台灣學者在受訪時指出，裴洛西來台灣並不是那麼嚴重的事情，以前美國議員也來過、歐洲議會誰誰誰也來過——這位學者是外交領域的。

這也反映到這次兩岸民意上。兩岸都對裴洛西可能去台灣的事情有反應，只是大陸認為「後果嚴重」，台灣認為「沒什麼了不起」，在大陸朋友一直在問「會不會打」時台灣人普遍挺不理解。

台灣許多民眾在此之前，並不知道裴洛西是誰，知道之後也並不認為這是多嚴重的事情，更不懂為什麼大陸反應這麼大，因為「誰誰誰也來過台灣」——兩岸沒有政治互信的情況下，許多「曾經」放到今日都可能引起不同震盪，但這點許多人不會意識到。

甚至可能連台灣高層部分官員，也沒有真的認識到兩岸氛圍變化，對台灣的影響是長遠的、廣泛的。

我們先總結一下從2016年之後台灣民調、輿論、及政治人物，對兩岸關係的整體態度。

第一，中國大陸崛起，地位與美國越來越接近，兩岸關係在中美之爭中日益敏感。多數民眾知道兩岸關係對台灣非常重要。

第二，多數民眾認為應當避免兩岸引發更大的衝突。

第三，超過半數民眾贊同當前政府的兩岸政策。

以分析兩岸的角度而言，這三點其實就是一個很大的悖論。可以看出兩岸完全在不同的認知世界。

台灣執政者對大陸的第一個大誤判就是認為九二共識是「國民黨跟大陸的共識」，希望能跟大陸有一個「新共識」，而這個新共識又要讓蔡政府能跟民意交代——這本身就不可能。

政府看著民意這麼支持，就更容易陷入「事情就應該是這樣」的情緒裡。所以過去幾年台灣官員說「我們拋出橄欖枝」，而大陸覺得「你在逗我呢？」

對大陸而言，兩岸關係交流的本質沒那麼複雜，不論誰執政，兩岸談好的政治共識不可變，在此情況下好好談，說白了就是「你給我三分面子，我能回給你五分」。馬英九時期的交往模式就是這樣。

我自己在跟大陸朋友交流時就常有這種感覺，他們會認為：你對我們也挺好，那都是一家人嘛，有話都好說。

政治逃不開人與人之間的溝通，本質上還是要摸清對方的脾氣。

但大陸的這種心態與溝通方式，就算懂兩岸關係的台灣菁英，也不太能體會（除非你長期願意與大陸民眾換位思考，或本身就與大陸立場很一致），因為整體環境差太多。

以大對小，和以小對大，心態本身就會不一樣。就算在我小時候，認為大陸民眾在吃香蕉皮的時期，大陸還是「大」的那一方。大陸能影響台灣太多，台灣影響不了大陸多少。

若兩岸真的發生衝突，「戰場在台灣，而非大陸」，這是兩岸人民都會有的第一想法，甚至許多台灣人都不會想到「可能也會在福建」。這使得台灣在面對大陸時習慣性「自我防衛」，這個「防衛程度」會遠高於大陸日常對台灣的防衛。

於是，近年大陸認為台灣政府單方面破壞兩岸共識，使兩岸情勢升級；而台灣則認為「台灣沒有激烈舉動」（按照台灣標準：沒有成立「台灣國」），是大陸「單方面」升級對立——這個是兩岸誰也說服不了誰的。

於是，近年兩岸不斷產生「無效溝通」。直白地說，就是過去幾年大陸認為自己一直在放信號，但台灣一直沒收到。

「反正接下來就靠實力了，溝通沒用」——不僅是大陸人民這樣說，台灣人民也會這樣說。

既然都靠實力了，那就回到第一部分——對美國的情緒依賴更強，認為現在只能「看美國了」，台灣也自己把主動性降到最少了。

因為台灣當前沒有主流政黨能（或敢）承擔起「兩岸溝通」的角色，溝通都無法，那還能做什麼呢？

三，政治娛樂化

很多事情，本來不用如此。這是我在看近年兩岸關係的最大感觸。諷刺的是也正是兩岸的這種「無效溝通」，把台海情勢推高。其後果留待歷史評判。

去除兩岸各種現實不同外，政治娛樂化，嚴肅議題成為政客短暫狂歡的道具，是我對此次裴洛西推升台海情勢的總結。

一位做新聞的台灣朋友跟我提過，兩岸政治人物說話方式不同，他常感覺台灣民眾「聽不懂」大陸想說什麼——未必是不想聽，而是兩岸政治環境差太多，聽了也真的不明白這代表什麼意思。

比如「勿謂言之不預也」。看到大陸這樣說，會去查一下表面意思的沒有幾個，查了也不明白這有什麼政治涵義、釋放什麼信息的更多。

「兩岸溝通方式、講話方式差太多了，所以一旦政治互信瓦解，更雪上加霜。台灣當然容易誤判大陸的態度。因為聽不明白對方的意思，也不知道對方要做什麼。」這是該朋友的結論。

聽不懂，那就別研究了。於是兩岸持續各種無效溝通，於是台灣對大陸的各種表態始終雲裡霧裡。

台灣官員，產生了「沒事啦，應該不會怎樣」、「反正真要出事台灣也沒辦法，就看中美」的消極心態。社交媒體發展也使人們習慣將「政治」變成能傳播得廣、看得好笑的表情包。

兩岸議題，自然，就被簡化為「反正大陸軍演我們看了三十年」、「反正不是一直這樣？」

而今，我們都知道，兩岸願意給彼此的耐心，以及對於靠溝通化解誤會的信心，都快消磨殆盡了。

雖然理解，但我沒有辦法跟大陸朋友感受到一樣的憤慨；雖然知道背景，但我無法在台灣朋友說「這是我家，我要誰來就誰來」時表達同意。

但，正因為看了太多兩邊的民意，更會堅持兩岸關係，不是那麼非黑即白可以解釋的。

可以看到，兩岸同時在關注浪姐和王心凌。

可以看到，兩岸年輕一代關注的新聞和討論的熱點比十年前，更高度重合。

政治上日益對立，生活上日益相似。

兩岸民間往後會有許多如同「一起看浪姐」的共同回憶；也會不可避免地，政治衝突風險上升。

美國人眼裡的兩岸關係，與台灣人眼裡的兩岸關係，不會一樣。如果你長期生活於兩岸，更會明白彼此之間如今生活用語、文化娛樂的高度相似性。外人會用政治一語概括，但身在其中會明白，這並不只有政治上的「親」或「反」這麼簡單。

溝通有沒有用？

官方政治溝通是一回事，作為老百姓這塊我管不著。在能做的範圍內，跟大陸朋友聊聊天、交流交流，做一個可愛的北漂台灣人，這是我該做、能做的溝通。

（郭雪筠/台北女孩）