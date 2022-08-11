裴洛西不顧大陸的一再強烈警告，執意訪台，引發了新一輪台海風暴。大陸立即進行反制，停止輸入多項台灣農產品，同時展開大規模的圍台軍演。8月10日，大陸國務院台灣事務辦公室、國務院新聞辦公室發表《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，系統闡述中國共產黨和中國政府在新時代推進國家統一的大政方針與政策主張。上述這些跡象表明，曾經微妙的「兩岸現狀」已經被打破，兩岸關係格局進入重塑階段。

兩岸問題是歷史上中國內戰的延續，「兩岸關係是國內問題」其實就是兩岸現狀的一部分。從法律意義上說，兩岸仍處於內戰狀態，雖然自1979年以來兩岸再沒有槍炮互射，卻也沒有坐下來討論並達成協議宣佈內戰狀態結束。從邏輯上說，一個中國是兩岸談判的起點，在這個起點上達不成共識，兩岸根本沒法談。當然，內戰狀態不一定意味著兩岸關係緊張，關鍵在於當政者能否直面歷史與現實，逐步討論與解決政治對立。從兩岸關係發展的歷程來看，尊重兩岸關係的歷史邏輯，兩岸對立就可以逐步緩解；無視兩岸關係的歷史邏輯，兩岸政治對立會快速激化。

與政治對立的長期存在形成對比，兩岸民間交流卻發展得如火如荼。2021年兩岸貿易額增長至3283.4億美元，比1978年增長了7000多倍；截至2021年底台商投資大陸項目共計123781個、實際投資額713.4億美元；與之相對應的是兩岸人員往來規模快速擴大，2019年達到約900萬人次的規模。兩岸的政治對立與火熱的民間交流形成了冰火兩重天的對比，這說明兩岸人民沒有心結，有心結的是不願承認歷史與現實的民進黨執政者，他們才是阻礙兩岸人民追求幸福的幕後黑手。

兩岸問題是大陸與台灣的內部事務，輪不到外人插手。很顯然地，外人插手兩岸事務會削弱兩岸人民的利益。但不幸的是，台灣的執政者，尤其是民進黨當局，似乎把依賴美國強權當成了政治成功的標誌，一直以能抱住美國大腿為榮。於是我們可以看到民進黨執政時期的弔詭現象：執政當局一面死抱著美國大腿尋求庇護，轉過臉來卻又對民眾大談「主體性」；一面攻擊國民黨等不同陣營的政治勢力為「賣台集團」，但他們出賣台灣人民利益，諸如開放「美牛」、「核食」時眼睛都不眨。不過可悲的是，這種卑躬屈膝無法換來美國的全力支持，看看這次大陸軍演時「雷根號」航母的表現就知道了。因此有評論者說，民進黨可能抱了一個「義肢」。民進黨倚美謀獨搞對抗，自己得到了政治利益，卻陷台灣人民和兩岸關係於困境之中。

美國無論支持哪一個或者哪一派政治人物，都不會顧及台灣人民的利益。在中美關係中，大概沒有人懷疑台灣是美國的棋子。因此對美國來說，只希望這個棋子用著順手，沒聽說過棋手在下棋時要考慮棋子的感受。不過對台灣當局來說，卻一直試圖讓民眾相信美國會支持他們。這種話說多了，他們自己可能都信了，看裴洛西訪台時綠營政治人物得意忘形的樣子，他們應該是相信美國會全力支持他們的。不過台灣民眾卻似乎不那麼好糊弄。在最近的網路民調中，62%的民眾對斐洛西所謂「美國保障台灣民主」的許諾「完全沒有信心」。其實在民進黨的觀念裡，他們特別希望中美之間能直接衝突，但美國好像也不願上民進黨的當，選擇了遠遁以避解放軍的鋒芒。於是，面對大陸的強大壓力和大陸民眾的怒火，民進黨選擇了躺平，把腦袋往沙子裡面一插，所有的壓力似乎都消失了。

大陸近日發佈的白皮書說，「國家統一是中華民族走向偉大復興的歷史必然。」對於大陸來說，國家統一是一種歷史責任，也是百年復興之路上必須跨越的障礙。同時，兩岸關係發展的實踐證明，推動國家統一與實現兩岸共同繁榮可以同步進行。因此，尊重兩岸關係之一個中國的歷史邏輯，尊重兩岸經濟高度依存及社會不斷融合的現狀，逐步消解政治對立，尋求兩岸共同繁榮之道，才是最符合兩岸人民利益的做法。某些政治勢力為了一黨一人之私，逆民眾利益而動，甚至不惜引狼入室，那只能是成為麻煩製造者。

裴洛西旋風式的行程結束之後，她拍拍屁股走人了，卻將兩岸關係拖入了高度對抗模式，而且這種高度對抗模式有常態化的趨勢。如果民進黨不願正視兩岸關係歷史邏輯，不願回到一個中國的道路上來，未來兩岸衝突激化的概率大增，台海地區將長期籠罩於戰爭的陰影之中。（作者為北京聯合大學台灣研究院教授）

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