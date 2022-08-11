美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，中國大動作在台灣周遭軍演、也對美國祭出反制措施。外交部長吳釗燮接受英國廣播公司（BBC）專訪時表示，「保衛台灣是台灣自己的責任，不會要求其他國家為保衛台灣而戰，但希望相關國家提供台灣防禦性武器裝備，並且堅定支持我國，避免中國誤判情勢而冒進」。

不知道政府是不是看不懂烏克蘭的劇本？這場戰爭要打仗的不只是俄羅斯，還有烏克蘭自己本身，2021年3月澤倫斯基政府發布一份新軍事戰略學說，該學說強調，烏克蘭軍隊可以隨時對不受控制的領土及俄羅斯軍隊發動軍事行動，並且號召全國人民為游擊戰做好準備。

澤倫斯基新軍事戰略學說，強調烏克蘭一定會與俄羅斯爆發武裝衝突，而且根據烏克蘭政府的說法，北約會出手相救，基於此原因，烏克蘭才敢與俄國開戰。因為烏克蘭始終相信北約會介入幫忙，這是澤倫斯基堅持與俄國開戰的本錢。

開戰之後，美國北約以及世界其他國家同情烏克蘭的只有精神支持、提供金錢、與軍備武器支援，這幾個月來，烏克蘭靠自己獨立與俄國作戰，北約依然沒有介入幫忙烏克蘭打俄羅斯，直到現在俄羅斯仍緊咬著烏克蘭不放，戰爭依舊陷入僵局，還看不到結束戰爭的盡頭。

不少專家認為，這場烏俄戰爭，澤倫斯基要負很大責任，開戰前與戰爭之中，他不斷重申加入北約歐盟還要重新擁核，這些刺耳的言論再再挑動俄羅斯的敏感神經。為什麼澤倫斯基要挑釁俄羅斯？引爆戰火，很多說法，包括電視上名嘴說，美國在背後操盤，刻意引俄羅斯出來作戰等等。

一個正常的國家元首為什麼要引戰？烏克蘭坦承準備開戰已經準備有8年了，烏俄開戰的前幾個月，2021年澤倫斯基接受美國媒體訪問時談到，是否要爭取連任，當時的答案是否定的。但是當時他評估與俄羅斯爆發大規模戰爭的可能性很大。

當時已經預告烏俄一定會開戰，不禁讓人懷疑，當時澤倫斯基明知道跟俄國開戰可能性大，是否為了連任之路，賭一把？

自從2月24日烏俄開戰之後，根據烏克蘭民調（2月26日至27日），烏克蘭人對澤倫斯基的行動的支持率高達91%。88%的人認為烏克蘭「將能夠擊退俄羅斯的進攻」（只有10%的人不相信）；91%支持澤倫斯基的行動；80%受訪者表示他們已準備好「捍衛烏克蘭」；86%支持烏克蘭加入歐盟；76%支持加入北約；61%的人認為烏克蘭將在不久的將來（未來一到兩年）成為歐盟的一員。

觀察這次台海危機，即便面臨被解放軍大軍壓境、包圍之下，根據中華民意研究協會發布最新民調，60.1％的台灣民眾不擔心兩岸會有進一步的軍事衝突。顯示台灣民眾對政府仍具信心。

從外交部長吳釗燮的喊話之中，分明已經把台灣當作烏克蘭，令人懷疑政府是不是看不懂烏克蘭的劇本？還是想要搭著烏俄衝突的順風車，操作威脅感知，為了選情算計呢？美中台都有選舉或黨換代大會的壓力，面子裡子都不能輸，大家都想要在台海衝突上賭一把，可以預料兩岸開戰，最大輸家可能是台灣，台灣淪為烏克蘭同等二流國家下場。試問蔡英文總統，你真的想要台灣，成為明日的烏克蘭嗎？

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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