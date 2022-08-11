林智堅被台大撤銷碩士學位，蔡英文在中執會喊話，請全體黨公職團結一致，相信自己的同志，支持林智堅捍衛自己的清白。秘書長林錫耀更直言「換堅」不是個問題，要像面對中國大陸軍演一樣冷靜面對在野黨圍攻。百足之蟲，死而不僵！

古人早云：｢國人皆曰可殺，然後殺之。故曰國人殺之也。」 其實蔡英文真的可以藉台大之手｢領袖斷腕｣，將此燙手山芋一舉除去，她無須頂罪，是全國人的意思。但她再次錯失機會。

民進黨中執會之前即有人提出異議，不應全黨為挺一人而毀了全黨，孰料還未開口即遭黨主席一句｢團結一致｣給堵住了嘴，足見黨內挺英派勢力仍然強大，不願讓黨主席提前跛腳，因此局勢再怎麼危急，也要違背良心做困獸之鬥。

當初｢拔管｣只是台大校務事，民進黨即碰得鼻青臉腫，｢論文門｣攸關整體學術良心，民進黨可是衝撞不起，年底選舉若是挫敗，蔡英文可以不必再選，其他黨派還要生存，林智堅和黨主席勢必要被拿出來祭旗。

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