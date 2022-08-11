台大法律系畢業的校友，前後擔任了數屆中華民國總統，這是台大的光榮；但也出過貪污坐牢的總統，這是台大之恥。

台大能成為台灣頂尖大學，那是有多少的教授學生，無論在工作上、學術上、國際組織上，不忘自己擔負著母校的校譽，兢兢業業，力爭上游，才會讓台大校友獲得國內外各界的肯定。

遺憾的是，自從蔡英文同學擔任民進黨黨主席，又當選總統以後，她讓台大經歷一次又一次的試煉，校譽幾近整個崩解！

從她擔任總統以後，先是否認中華民國存在；然後又授意教育部，阻擾管中閔擔任校長，前後拖了一年讓台大沒有校長。後來她的博士學位又出了問題，因為論文審查通過的程序有瑕疵。她始終無法像其她千萬個得過國內外博士的台大校友那樣，可以光榮地把博士論文拿出來讓父母感到驕傲，也能讓晚輩校友詳讀學習。她在政大教書的升等資料，還要千方百計將其封存30年。這已經遠遠背離了一個學者的風範，更是有辱斯文，讓台大校友成為眾矢之的。

如今，又因為一個她的愛將涉及論文抄襲，她竟然選擇相信這個投機政客，而不相信多位台大教授組成的學倫會議所作出的決議，實在是令人匪夷所思！

身為台大校友，不把學術倫理當回事，又不把教授們嘔心瀝血爬梳整篇論文找出抄襲之處的苦心認真對待，卻只相信一個大學考了三次才考上的非台大畢業生、論文涉及抄襲、誠信有問題的小英男孩所說的話，讓人不免擔憂，身為國家元首，不但沒有所羅門王的智慧，恐怕連市井小民的常識都不如！

奉勸蔡同學，不要為了一黨之私、個人的面子，違反學術道德及良心，力挺一個可能撒謊的小英男孩，甚至不在乎與台大校方作對；賠上的不僅是貴黨的誠信，更是一個國家領導人的誠信與智慧；不但羞辱了全國學者及台大校友的智慧，更是犯下一個無法讓人民饒恕的低級錯誤！

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