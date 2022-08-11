150年前，1872年8月11日，中國第一批留美的50個公費生幼童從上海出發，坐上遠洋大船，航向太平洋的彼岸。他們在舊金山上岸，坐上橫越美洲大陸的火車。那時的火車，仍是我們在卓別林電影中看到的，西部大開發時代的蒸氣老火車，到達了麻薩諸塞州，然後被分配到新英格蘭等四十幾個家庭之中，開始他們的long stay。

這些孩子只有12到16歲之間，大都來自廣東、福建、江浙，且家境並不富裕的家庭。因為家境不好，父母才捨得讓孩子漂洋過海，去異國他邦學習。然而這一批孩子卻非常努力，很快學好語文，可以上當地中小學，融入在地文化的體育、馬術、水上運動等等。年輕人很快脫掉長袍馬褂，穿上西式學生服，剪上短髮，變成一個個生龍活虎的英挺少年。

從1872到1875年間，清廷共派出120名幼童赴美。朝廷的計劃是讓他們留學15年，學習專業知識後，回國報效國家。而當時的中國與日本一樣，都受到歐美的船堅炮利所打擊，自覺文明不如西方，乃有派人學習的計劃，力圖西化自強。

中國還比日本有利的是，這個計劃是由第一個留學生容閎所提出，他知道西洋文明非僅物質的外表，「中學為體，西學為用」是不夠的，還有各種科技原理、工程技術、法律知識、文化典章、教育制度等，都需要學習。因此學習並不限於技術層面，還有各種文明教育體制。

可惜的是，清廷派人留洋，還要他們在異國學習孔孟之道。在西方生活中硬生生要灌入傳統意識形態，結果當然不受學生歡迎。負責監督的官員陳蘭彬覺得失望，就跟朝廷打報告，結果原訂的修業15年提早結束，全部返國。可惜了這一場學習之旅。

這些學生回國後，因官方未有安排，都歷經一段艱難摸索的過程。所幸他們學到的新知與世界觀，那種超強的能力，仍能有所用，各自在不同領域，都有傑出的表現。後來有人成為總理，有人成為工程師，無論船政、鐵道、工程、內政、外交各方面，第一代留學生都有所奉獻。

可惜的是，這些學到新知的人無法像日本明治維新那樣，將西方文明體制學習成一種制度性的安排。一如日本的森有禮，他在1865年被鹿兒島藩選派赴英國留學，在倫敦大學學院學習近代科學（數學、物理和化學），後來回日本在伊藤博文的邀請下，擔任文部大臣，改革教育體制，設立了〈學校令〉〈帝國大學令〉〈師範學校令〉等。

一樣是學習西方文明，一樣派出了留學生，且派出的人數更多，但日本可以從體制變革，成為結構性的改造，而清朝卻糾結在傳統的意識形態裡，無法擺脫舊思維。是清帝國體量太大，難以急遽改變？或者傳統文化太強，體制沿襲太深，難以改革呢？

這幾天，正是中國第一批留美公費生出發150周年紀念。想到這些從中國鄉下出發的孩子，航渡太平洋，始見「舟車之奇，滄海之大」，再橫越美國大陸，看見全新的鐵道文明，滿心懷著一定要好好學習，以後回國來建設家園。那是何等壯闊的胸襟，那些青春希望的眼睛啊，曾是那麼閃亮動人。而150年歷史，如此過去了。

寫至此，忽然想到台灣也曾有過「來來來，來台大，去去去，去美國」的留學風潮。那時台大和台灣學界還有不少大師，如留德的周德偉即是海耶克的學生。可如今台大居然在討論林智堅論文抄襲案，那個一落千丈啊！而那個國安局長，還在那裡官官相護，推三阻四，讓人不免想到清朝官僚的嘴臉……。

唉，唉唉，台語說的「真懨氣啦」！

（作者為自由作家）

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