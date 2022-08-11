民進黨桃園市長候選人林智堅論文遭台大學倫會認定抄襲，並被撤銷學位，本以為真相大白、水落石出，就此塵歸塵、土歸土。但，林智堅還是一口咬定不承認錯誤，也不肯下台一鞠躬，似乎要讓這齣歹戲繼續拖棚，可能還會推出續集。

小英男孩出糗，蔡英文總統仍力保他，不惜傾全黨之力為一人背書，竟在⺠進黨中執會內喊話請全體黨公職，團結⼀致「相信⾃⼰的同志，⽀持智堅捍衛⾃⼰的清⽩」，並提到只要是完整看過兩本論⽂，⽽且完整了解事情來⿓去脈的⼈，都願意選擇相信林智堅沒有抄襲。蔡英文彷彿是以過來人的經驗，現身說法，不自證己罪。

如此這般就可以信以為真？無怪乎黨內同志質疑，認為現在的辯論⽅向根本是「當⼈⺠都沒有判斷能力」，「跟台大對幹是火上加油」。誠哉斯言，蔡英文的論文是因為看不到，但看過林智堅論文的人還真不少，相信大多數的人對大部分的內容都是不忍卒睹，且台大向來是台灣最高學府、學術桂冠象徵，不是民進黨當權者三言兩語，濫用政治辭令就可以辱沒的。

所以當蔡英文下令全黨選擇相信，卻是明顯的黨意違逆民意，台灣民意基金會11日公佈最新民調，針對台大認定林智堅論文抄襲，認為是否應退選，結果顯示全台近5成民眾認為該退選，桃園市則是超過6成民眾認為其應退選，年青人的反彈更是強烈，年底這場選戰民進黨敗象已露。

士大夫無恥是為國恥，可能不適合用來形容林智堅，但蔡英文帶領下的民進黨政府真是在搞愚民政治，擺明污辱台灣人民、桃園市民以及所有選民的智商。

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