林智堅身陷碩士論文抄襲風波，雖然口口聲聲稱要捍衛自己的清白，卻拒絕出席台大學術倫理審查委員會的聽證會，還跑去總統官邸找蔡英文總統商討對策。據媒體引述，目前民進黨黨內對於換不換堅，議論紛紛，但莫衷一是，蔡英文的態度將會是最後的關鍵因素。

那麼蔡總統到底是如何考量的呢？

在所有可能的醜聞中，假論文顯然是蔡英文總統所最不願樂見的，因為這正好打到蔡的痛處。蔡英文自己身陷「論文門」的醜聞，靠著掌握媒體、教育、司法，好不容易讓這個議題沉澱下來。不料綠營側翼翁達瑞為了打擊柯志恩，自作聰明硬拗柯的學術論文一魚多吃，卻讓林智堅的論文抄襲意外曝光，連帶也讓蔡英文總統的論文醜聞又浮出檯面，正是弄巧成拙、害人害己。

蔡英文「1.5個假博士」的醜聞比林智堅的「論文抄襲」不知嚴重了多少倍，已經浮出檯面的證據更是多如牛毛，任何一個人只要有正常的智商，絕對不會相信蔡英文的博士學位是真的。別的不說，有那一個真博士會把自己的論文升等資料封密30年呢？

林智堅是蔡英文欽點的「小英男孩」，某種意義上兩人是命運共同體，但在品格與誠信方面，二人卻是一丘之貉。蔡總統明知林現在對民進黨的選情非常不利，卻依然不敢輕易切割，正是因為一旦林因論文的誠信問題而退選，那麼等於間接承認蔡自己的論文問題更大， 蔡英文總統既沒有立場可以高舉誠信的尚方寶劍砍向林智堅，便只能把整個民進黨拖下水，採取「全黨救一人」的焦土戰術了！

民進黨全黨上下從以前到現在，既不敢站在道德的高度批評切割蔡英文的論文門，如今只能眼睜睜看著林智堅的論文門拖垮民進黨的選情，正是什麼樣的主子養什麼樣的狗。物以類聚，人以群分，昏君只能配奴才，假博士當然只能欽點、力挺假碩士，不然呢？

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

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