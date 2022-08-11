《紐約時報》等美國主流媒體質疑美國眾議院議長裴洛西，「她到底想在台灣做什麼？」我們必須詢問外交部長吳釗燮同樣的問題。為了刷存在感，吳釗燮向國際社會所傳達的訊息，背離了蔡英文總統及拜登政府處理台海危機的基本原則，也反映出國安團隊的危機處理及風險管控機制失能，只能叫囂抗中，卻無力保台。

拜習控管歧見 鬥而不破

中共東部戰區宣布結束6天圍台實戰化聯合演訓，但仍將維持常態組織戰備警巡，第4次台海危機的潛在風險與威脅尚未完全解除。根據陸續公開的資訊，美方事先能掌握中共的企圖，充分準備因應各種狀況，而整個事件發展也如美國預期，包括實彈射擊及逼近台灣海域的行動等，拜登政府的危機處理基調就是避免對抗緊張情勢升高，如根據《美國海軍學會新聞網》報導，雷根號航母打擊群停留在菲律賓海，始終沒有航向台灣水域。

拜登在大陸軍演告一段落後表示，他關切中國軍方的行動幅度，但不擔心台灣情勢，也不認為解放軍會再有進一步行動；國防部次長卡爾表示，對於台海安全形勢沒有新的評估，中共不會在2年內武力攻台，以及未來幾周美國軍艦將繼續通過台海。都顯示了美國不希望台海緊張情勢持續升高，但也不會因中共軍演而退縮。

在外交上，G7及美澳日外長分別發表聯合聲明，呼籲中國立即停止軍演，重申對台海和平與穩定的承諾。與過去西方國家發表的聲明或公報中最大的不同點在於，他們一致強調各國的「一中政策」及對台灣的立場都沒有改變。美國國務卿、白宮國安會、國務院、國防部也統一口徑，一再強調一中政策「沒有絲毫改變」，也不支持台灣獨立，一方面甩鍋中共「製造」了這次危機，同時呼籲中共不需對裴洛西訪問做出過度反應。

這次台海危機再次證明了，中共反對台獨及外力介入「以台制華」的立場與行動更趨激烈，取消3項美中軍事溝通對話，暫停5項合作計畫具有高度警示作用。

但是軍事領域交流暫時取消，美中其他溝通管道並未全面關閉，雙方仍可持續對話，控管歧見與風險，「鬥而不破」仍是最高原則，到目前為止，雙方小心翼翼不要影響拜習第一次實體峰會的安排。

重提四個堅持 加深敵意

相較於美國政府對台海形勢的高度關切與反應，CNN等外媒發現，身處暴風中心的台灣似乎一點也不驚慌，表現異常平靜。不但民眾如此，政府部門也是一派淡定，除了蔡英文總統數度發表談話，整個國安團隊幾乎是銷聲匿跡，吳釗燮則是等到8日接受CNN訪問，9日舉行國際記者會，難怪有人嗆聲：危機時刻為何不出來？

除了時機外，吳釗燮的發言內容是否符合台灣利益也值得商榷，如他告訴CNN，「不會要求其他國家為保衛台灣而戰，但希望相關國家提供台灣防禦性武器裝備。」似乎有意要將台灣「烏克蘭化」，以及美國對台灣安全承諾不需修正為「戰略清晰」。

自從民進黨再度執政以來，兩岸官方溝通管道已經斷絕，但在這次危機中，蔡英文仍然拋出「對（兩岸）建設性的對話，一向抱持開放的態度」，駐美代表蕭美琴也希望兩岸能有所溝通，這與拜登政府的思維不謀而合。

但吳釗燮卻與此一基調背道而馳，在國際記者會的談話除了嚴厲譴責中國外，又重提「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」等「四個堅持」，根本就無意降低兩岸間的敵意與緊張關係。

中共機艦超越台海中線成為新常態，飛彈飛越台北上空，甚至台灣製產品輸出大陸可能被迫在產地上標示為「中國台灣」，維持幾十年來的現狀與措施危在旦夕。在最關鍵時刻，吳釗燮除嚴厲譴責中共，彰顯台灣絕不屈服等政治口號外，沒有提出具體作為；除了向國際刷存在感外，完全無視於當前台海局勢的緊張，也不顧念台灣人民的安危。真不知道他腦袋裡在想什麼。