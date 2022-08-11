民進黨桃園市長參選人林智堅遭台大認證論文嚴重抄襲，身兼民進黨主席的蔡英文卻下令全黨繼續挺堅，儘管社會民意一面倒地認為繼續挺堅只會賠掉整個民進黨，但蔡英文仍不為所動，究竟她的盤算與底氣何在？

論文門本來是林智堅個人的誠信問題，卻提升到整個民進黨的誠信風暴和政治危機，而且蔡英文以「號令一出，莫敢不從」的威權態勢，擺明就是要和台灣第一學府台大的學術公信力直球對決。在她定調全黨挺堅隔天，台大校內就出現一份由不具名學生發起的「重啟林智堅論文審查」連署書，可預見綠營的挺堅絕對不會只是被動防守，必然還有一連串的反擊。

從2019年在黨內民調操作、神奇般擊敗賴清德，到隔年以817萬票創下台灣史上得票數天花板，再到後來的中二補選立委、操作四大公投全勝，每一次都是把「不可能的任務」變成驚人的勝績。如此宛如東方不敗的戰果，固然強化了她睥睨群雄、無視諍言的個性，更可能因自信過度而誤判。

難怪民進黨前立委沈富雄要說，若蔡英文真的相信林智堅是清白，那就是一個昏君，如果蔡明知道林是不對的，卻為了民進黨的勝選，才一路「指鹿為馬」，那就是暴君；更可能的是蔡英文「既昏且暴」。

在蔡英文強勢領導下的民進黨，不僅是一個純粹以追求勝利為目標的戰鬥體，也是黨內少有人敢發出異聲的一言堂，以其現在包山包海的權力態勢，真正能夠整垮民進黨的恐怕就剩下它自己。而這正是蔡英文的罩門、民進黨的死穴，在盛極登峰之後，下坡路已悄悄出現，只等著翻滾崩裂。